CanCambria Energy Corp. meldet Abschluss der seismischen Interpretation – Standorte der Bohrlöcher 2025 abgesteckt

Vancouver, BC, 19. Dezember 2024 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. („CanCambria“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CCEC) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine technische Evaluierung des Tight-Gas-Projekts in Ungarn abgeschlossen hat.

Paul Clarke, Vice President of Exploration, erklärte dazu wie folgt: „Wir sind außerordentlich zufrieden mit den Ergebnissen des seismischen 3D-Programms für Kiskunhalas. Dieser hochwertige Datensatz liefert ein außergewöhnliches Bild des tiefen Beckens und erfüllt die Erwartungen, die wir im Rahmen unserer technischen Proof-of-Concept-Studie 2023 modelliert hatten. Diese Arbeiten eröffnen die Möglichkeit gezielter Bewertungsaktivitäten, und wir freuen uns zu melden, dass derzeit die anfänglichen Bohrlochstandorte abgesteckt werden und sich im Genehmigungsprozess befinden; die Vorplanung für die Bohrungen 2025 ist im Gange. Nachstehend einige ausgewählte wichtige Ergebnisse aus dem Projekt, die den Status unserer technischen Evaluierungs- und Feldcharakterisierungsarbeiten definieren.“

- Moderne Erfassung verbessert die Verarbeitung: Die dichte seismische Erfassung mit langem Offset und großem Azimut ermöglichte eine fortgeschrittene Geschwindigkeitsableitung. Das Eindringen der Wellen in Tiefen von 1,5 km lieferte eine ausgezeichnete tomografische Lösung, wobei die hochauflösenden Geschwindigkeiten sämtliche 3D-Altdaten in dem Gebiet übertrafen.

- Pre-Stack Time Migration (PSTM): Ein hochmoderner, 45 Schritte umfassender maßgeschneiderter Bearbeitungsprozess mit einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen den Interpretierenden und den Bearbeitern verbesserte die Bildqualität und den Signal-Rauschabstand in dem interessierenden tiefen Becken. Eine Auflösung bis in 15 m tiefe Sandkörper hinab und eine Faltung von 200 in Zieltiefe stellen eine deutliche Veränderung im Vergleich mit dem Altdatensatz mit einer Faltung von 12 dar.

- Pre-Stack Depth Migration (PSDM): Die Tiefenmigration klärte die Abbildung des tiefen Beckens und bestimmte komplexe Verwerfungen und steile Neigungen. Mit Full-Waveform Inversion (FWI), die auf Altdaten zu den Bohrlöchern beschränkt war, wurde das abschließende Untergrundbild generiert - dies stellt die erste Anwendung dieser Technologie in dem Gebiet dar. Dies verbesserte die Modellierung der strukturellen Entwicklung und die Definition von Fallen.

