Krisenvorsorge 2025: 1 Top-Mischfonds, stabiler als MSCI World, DAX & S&P 500

Märkte können sich über viele Jahre irrational entwickeln, bevor sie schließlich zu ihrem tatsächlichen inneren Wert zurückkehren. So legten die Indizes MSCI World, DAX und S&P 500 beispielsweise zwischen 1995 und 2000 mit weit überdurchschnittlichen Jahresrenditen zu. Die Zeiten des Value Investings und des Warren Buffetts schienen vorüber zu sein. So fiel die Aktie seiner Holding Berkshire Hathaway von Juni 1998 bis März 2000 um 49 Prozent, während der MSCI-World-Index um 29,3 Prozent zulegte.

Doch langfristig haben große Abweichungen von der tatsächlichen fundamentalen Entwicklung keinen Bestand. Während der MSCI-World-Index schließlich bis Oktober 2002 um 48,8 Prozent nachgab und so die Überbewertung ausglich, legte die Berkshire-Hathaway-Aktie um fast 70 Prozent zu und schloss dabei ebenfalls zu ihrem wahren Unternehmenswert auf.