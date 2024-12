Archer Aviation: Serienproduktion startet 2025 - Aktie hebt weiter ab

Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, die Werkzeugbestückung für die erste Produktionslinie in der neuen Anlage abzuschließen. Der Produktionsstart ist für Anfang 2025 geplant, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres eine Fertigungsrate von zwei Flugzeugen pro Monat zu erreichen.

Archer Aviation hat kurz vor Weihnachten bekannt gegeben, dass es die Genehmigung für den Bau seiner Großserienproduktionsanlage erhalten hat, die am Covington Municipal Airport in Georgia entsteht.

Die ARC-Anlage wurde in enger Zusammenarbeit mit Stellantis (STLA) entwickelt. Stellantis bringt Kapital, fortschrittliche Fertigungstechnologien, Fachwissen und erfahrenes Personal ein, um die Produktion des Midnight-Flugzeugs voranzutreiben. Langfristig ist geplant, die Kapazität der Anlage bis 2030 auf 650 Flugzeuge pro Jahr zu erhöhen.

US-Armee soll geködert werden

Archer Aviation will nicht nur bei der zivilen Luftfahrt punkten. Der Konzern arbeitet gemeinsam mit Anduril Industries an der Entwicklung eines hybriden VTOL-Flugzeugs (Vertical Take-Off and Landing) für Verteidigungsanwendungen. Dieses Projekt zielt darauf ab, ein potenzielles Beschaffungsprogramm des US-Verteidigungsministeriums zu bedienen.

Archer bringt seine Expertise in der schnellen Entwicklung fortschrittlicher VTOL-Flugzeuge unter Nutzung kommerzieller Teile und Lieferketten ein, während Anduril sein Know-how in den Bereichen künstliche Intelligenz, Missionsausrüstung und Systemintegration beisteuert.

Die Nachricht über den bevorstehenden Start der Serienproduktion hat der Aktie erneut einen Schub verliehen. Archer ist zwar noch nicht profitabel, aber hat einen großen Schritt in diese Richtung gemacht. Mit Stellantis und United Airlines hat der Konzern auch prominente Unterstützung an seiner Seite, die sich in der Zukunft weiter auszahlen dürfte.

Mein Tipp: An schwachen Tagen können Anleger bei Archer Aviation ruhig zugreifen. Der Konzern hat nicht nur gute Partner an seiner Seite, er ist auch ganz weit vorne bei der Entwicklung von VTOL-Flugzeuge. Wer auf die Zukunft dieser Flieger setzen möchte, der sollte sich bei Archer Aviation oder Joby Aviation positionieren.

Cathie Wood hat das übrigens auch getan und sich für Archer Aviation entschieden. Am 12. Dezember 2024 erwarb Sie für ARK Invest über verschiedene ETFs insgesamt mehr als 5 Millionen Aktien im Wert von etwa 36 Millionen US-Dollar.

