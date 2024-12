Schluss mit Aufladen: CATL plant 10.000 Akku-Tausch-Stationen China

Ab 2025 will der weltweit größte Hersteller von Batterien, Contemporary Amperex Technology (CATL), zunächst 500 Akku-Tausch-Stationen in Betrieb nehmen, mit einem langfristigen Ziel von 10.000 Einheiten. Damit tritt CATL in direkte Konkurrenz zum etablierten Anbieter Nio, der bereits über ein Netzwerk von mehr als 2.700 Stationen verfügt.

Fahrer von Elektrofahrzeugen sollen ihre leeren Batterien so innerhalb von wenigen Minuten gegen voll geladene austauschen können – schneller als selbst die modernsten Schnellladestationen. CATL plant, sein System markenübergreifend anzubieten und setzt dabei auf die sogenannten "Choco-SEB"-Einheitsbatterien. Diese modularen Batterien nutzen eine fortschrittliche "Cell-to-Pack"-Technologie und können sich durch ein integriertes Batterie-Managementsystem selbst verwalten.