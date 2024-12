Hisense präsentiert die Zukunft des intelligenten Wohnens mit "AI Your Life" auf der CES 2025

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird mit dem Debüt seiner

KI-Ambitionen und einer Präsentation seiner neuesten Innovationen auf der CES

2025 das intelligente Leben neu definieren.



Hisense ist die weltweite Nummer 1 auf dem Markt der Fernseher von 100'' und

mehr und hat den globalen Trend im Bereich der Großbildschirme mit immer

besseren Erlebnissen gesetzt. Die Produktspezifikationen sind wichtig, aber

Hisense überschreitet ständig die Grenzen, um jedes Erlebnis zu verbessern, sich

mit den Menschen dort zu verbinden, wo sie ihre Zeit verbringen, und Produkte zu

entwickeln, die die bedeutungsvollsten Momente des Lebens verbessern und alle

einbeziehen.





Für Hisense ist KI nicht nur eine Vision des Features, sondern das Rückgrat derProduktinnovationen, die das Leben vereinfachen und jeden Moment unvergesslichmachen sollen. Durch die Integration von KI-Technologie mit der hochmodernenHi-View AI Engine ist Hisense in der Lage, ein authentischeres, detailreicheresund lebendigeres Seherlebnis für jedermann zu liefern, das nahtlos integriertist, um die täglichen Erfahrungen zu verbessern und eine unübertroffeneEnergieeffizienz zu bieten.Vom 7. bis 10. Januar wird Hisense in der Central Hall, Stand 16625 im Las VegasConvention Center, die neuesten technologischen Errungenschaften präsentierenund einen Blick in die Zukunft unvergleichlicher, KI-gesteuerterLifestyle-Erlebnisse bieten.Ein zentrales Thema des Hisense-Standes ist die szenariobasierte Anwendung vonKI-Technologie. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Führungsrolle imTV-Bereich und seine Kompetenz bei der Bereitstellung einer herausragendenBildqualität, während die Besucher aus erster Hand erfahren, wie KI den modernenLebensstil verändert. Mit 17 immersiven Erlebnissen und 59 technischenHighlights wird Hisense eine ganze Reihe von Premium-Produkten vorstellen,darunter ULED-MiniLED-Fernseher, Laser-TVs und andere Smart-Home-Geräte sowiefortschrittliche Anwendungen in der Automobilindustrie, kommerzielle Displays,Gesundheitswesen und Energiesysteme.Zum Auftakt der CES 2025 veranstaltet Hisense eine exklusive Pressekonferenz am6. Januar von 9:00 bis 9:45 Uhr PST im Jasmine Room im Mandalay Bay , einen Tagvor der offiziellen Eröffnung der CES.Hisense auf der CES 2025 Veranstaltungstermine: 7.-10. Januar 2025Ort: Las Vegas Convention Center, ZentralhalleStanddetails: Hisense am Stand 16625Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte undUnterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei denTV-Lieferungen und die Nummer 1 bei TV-Geräten über 100 Zoll. Das Unternehmenexpandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich aufMultimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2582945/Hisense_redefine_smart_living_CES_2025_theme__AI_Your_Life.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-prasentiert-die-zukunft-des-intelligenten-wohnens-mit-ai-your-life-auf-der-ces-2025-302336162.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77572/5934948OTS: Hisense Group