-20 Prozent! Anleger lassen diese Pommes-Aktie fallen wie eine heiße Kartoffel!

Tipp aus der Redaktion: Die überwältigende Mehrheit der Analysten ist nach einem starken Jahr 2024 auch für das kommende Jahr optimistisch und erwartet weiter steigende Kurse. Mit welchen Aktien Sie besonders erfolgreich abschneiden könnten, erfahren Sie in unserem kostenlosen und unverbindlichen Spezialreport!

Höhere Kosten und schwache Nachfrage – Erwartungen verfehlt

Keinen Dienst erweist am Donnerstag den Anlegern hingegen die Aktie. Die nämlich fällt nach schwächeren Quartalszahlen als erwartet um nicht weniger als 20 Prozent.

Bei den Erlösen verzeichnete Lamb Weston gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückgang um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen um 70 Millionen US-Dollar verfehlt. Auch der Gewinn konnte die Schätzungen nicht überbieten und landete mit 0,66 US-Dollar pro Aktie ganze 35 Cent unter den Erwartungen von 1,01 US-Dollar je Anteilsschein.

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen einen operativen Gewinn in Höhe von 18,5 Millionen US-Dollar, patzte aber beim Nettoertrag und musste so einen Verlust in Höhe von 36,1 Millionen US-Dollar verbuchen. Im Jahr zuvor hatte Lamb Weston noch profitabel gewirtschaftet.

Führungswechsel und schwacher Ausblick irritieren

Das schwache Abschneiden begründete CEO Tom Werner, der das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen und durch den aktuellen Vorstand für das operative Geschäft Michael Smith ersetzt wird, mit höheren Herstellungskosten bei gleichzeitig geringeren Verkaufsvolumen.

Mit schneller Besserung ist laut des Managements nicht zu rechnen. Die Nachfrageschwäche soll in den kommenden zwei Jahren anhalten, sodass die Guidance für 2025 enttäuschend ausgefallen ist.

Lamb Weston erwartet Nettoerlöse in Höhe von 6,4 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) sowie einen Nettogewinn in Höhe von 330 bis 350 Millionen US-Dollar, was einen Gewinn von 2,30 bis 2,45 US-Dollar je Aktie bedeuten würde (der bereinigte Gewinn wird auf 3,12 US-Dollar pro Aktie geschätzt). Analysten hatten jedoch mit einem Umsatz von 6,66 Milliarden US-Dollar sowie einem bereinigten Ertrag von 4,21 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet.

Bei diesem Crash vergeht Anlegern der Appetit

Angesichts der schwachen Zahlen, des Führungswechsels und der Ankündigung fortgesetzter Schwäche in den kommenden zwei Jahren ließen sich Anleger auch durch die Erhöhung der Quartalsdividende um 2,8 Prozent auf 0,37 US-Dollar je Aktie sowie eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogrammes auf 750 Millionen US-Dollar nicht vertrösten.

Die Aktie fiel bereits zur Handelseröffnung wie ein Stein beziehungsweise besser wie eine heiße Kartoffel zu Boden und bricht damit um über 20 Prozent ein. Nach einem wechselhaft verlaufenen Börsenjahr verschlechtert sich die seit dem Jahreswechsel erzielte Performance damit auf ein Minus von rund 43 Prozent.

Fazit: Kein Kauf, Mitbewerber bieten spannendere Chancen

Selbst nach dem Kursabsturz ist die Aktie für das kommende Geschäftsjahr nicht günstig bewertet. Auf Basis der unternehmenseigenen Prognose ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 20. Das liegt zwar um rund ein Drittel unter dem historischen Mittel von 26, ist für einen Wert mit rückläufigen Erlösen in einer als defensiv geltenden Branche aber schlicht zu viel.

Damit ist die Aktie selbst für Pommes-begeisterte Anleger auch nach dem Crash kein Kauf. Wer sich bei Tiefkühlprodukten engagieren und eine mit 5,1 Prozent überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite sichern möchte, sollte sich Conagra näher ansehen, das heute ebenfalls Quartalszahlen veröffentlicht hat. Auf dem deutschen Heimatmarkt bietet die Bremerhavener FRoSTA AG eine spannende Chance!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion