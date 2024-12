Neuer Meilenstein für Kontron: Weg frei für die 75-Prozent-Rallye?

Ende September lag der Wert der Augtragspipeline bei knapp 2,1 Milliarden Euro. Erst kürzlich konnte das Unternehmen zudem einen weiteren Großauftrag aus den USA gewinnen, der die Lieferung von Technologien für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) umfasst.

Ist der Auftrag auch ein Meilenstein für die Kontron-Aktie? Die Nachricht sorgte an der Börse für Begeisterung: Die im SDax notierte Kontron-Aktie stieg zeitweise um neun Prozent und setzt damit ihre Erholung fort. Innerhalb der letzten drei Monate konnte das Papier um fast 24 Prozent zulegen, obwohl seit Jahresbeginn ein Kursminus von neun Prozent zu Buche steht.

"Unserer Ansicht nach stellen diese Verträge nicht nur bedeutende Umsatzchancen dar, sondern öffnen Kontron auch die Türen für die Teilnahme an größeren Ausschreibungen und die Expansion in neue Marktsegmente, einschließlich der autonomen Steuerung von Landfahrzeugen", schreibt mwb-Analyst Thomas Wissler. Sein Kursziel liegt mit 35 Euro satte 75 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 19,38EUR auf Tradegate (19. Dezember 2024, 17:03 Uhr) gehandelt.





