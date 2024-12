Winterberg startet neue TIC Buy, Build und Technologize-Plattform in der Schweiz.

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Winterberg Investment X, ein von der Winterberg

Advisory GmbH beratener Fonds, hat kürzlich sein erstes Unternehmen als Basis in

der Schweiz erworben. Der Fonds wird eine neue Schweizer Buy, Build und

Technologize-Plattform im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienste entwickeln und plant, in den nächsten fünf Jahren 3-7

kleine und mittelgroße Schweizer Unternehmen zu erwerben.



Winterberg hat zusammen mit Fonds, die von dem renommierten europäischen

Small-Cap-Spezialisten Yana Investment Partners beraten werden, die TIC Holding

Schweiz AG als Plattform gegründet, um einen führenden Anbieter im Schweizer

Markt für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste

aufzubauen (der Sektor wird allgemeinhin abgekürzt mit TIC). Das erste

Unternehmen wurde kürzlich erworben. Details werden in Kürze veröffentlicht.





TIC sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt für Private Equity Investoren,insbesondere in Europa, was auf die nicht-zyklische Natur des Sektors und hohewiederkehrende Einnahmen zurückzuführen ist. Die stets wachsende Bedeutung vonQualität, Sicherheit und Umweltstandards in industriellen Produktionsprozessenverstärkt diesen Trend stetig. Die Widerstandsfähigkeit des Sektors auch inwirtschaftlichen Abschwüngen, und die Tatsache dass TIC in jeder Phase derwirtschaftlichen Entwicklung fast gleichermaßen nachgefragt werden, machen denSektor krisenfest und attraktiv.Fabian Kröher, Präsident des Verwaltungsrats der TIC Holding Schweiz und Partnerbei Winterberg, erklärt: " Nachdem wir 2021 die Healthcare Holding gegründethaben, freuen wir uns die zweite Plattform in der Schweiz zu starten, die wirderzeit als einen der attraktivsten Märkte auf dem europäischen Kontinentbetrachten. Die wirtschaftliche Stabilität, Innovationskraft, die Attraktivitätfür hochqualifizierte Arbeitskräfte und der starke KMU-Sektor bieten vieleMöglichkeiten für Buy, Build, and Technologize-Strategien. Nach mehr als einemJahrzehnt in der Schweiz haben wir exzellente Partnerschaften mit Industrie,Banken und Beratern aufgebaut. Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wirunsere Strategie erfolgreich umsetzen können. "Dr. Hanspeter Bader, Gründungspartner von Yana Investment Partners unddesigniertes Verwaltungsratsmitglied der TIC Holding Schweiz, ergänzt: " Nachdemwir über mehrere Jahre eine Beziehung mit Winterberg aufgebaut haben, freuen wiruns sehr, als Ankerinvestor im neuen TIC Buy & Build aktiv zu werden. Wir sindüberzeugt, dass der Sektor in Kombination mit der weitgehend unkonsolidiertenLandschaft von KMUs in der Schweiz eine enorm gute Investitionsmöglichkeit