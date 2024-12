Berenberg: Märkte Monitor 15.12.2024

15.12.2024 -



Aktueller Marktkommentar

In den letzten Tagen spielte die Musik an den globalen Aktienmärkten unter der Oberfläche. Europa konnte gegenüber den USA etwas aufholen. Diese litten unter Umschichtungen zum Jahresende – viele Anleger müssen mit Blick auf ihre strategische Allokation US-Aktien reduzieren, da diese sich in diesem Jahr mit Ausnahme von Gold deutlich besser entwickelt haben als alle anderen Regionen oder Anlageklassen. Im Gegenzug werden „Verlierer-Assets“ wie französische Aktien aufgestockt. Zudem profitieren europäische Aktien derzeit von der Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine unter Donald Trump sowie von der Hoffnung auf eine reformfreudigere Politik in Deutschland nach den Wahlen im Februar. Sowohl die SNB als auch die EZB setzten in der vergangenen Woche ihren Zinssenkungszyklus fort. Gold erholte sich dementsprechend von seinem jüngsten Mini-Abverkauf. Der Jahreswechsel ist historisch eine gute Phase für Aktien – Aktienmärkte dürften bis zu Trumps Vereidigung unterstützt bleiben.

Kurzfristiger Ausblick