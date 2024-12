TOP-PICK 2025! Interessanter Übernahmekandidat fürs neue Jahr!

Liebe Leserinnen und Leser,

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) hat im Jahr 2024 bedeutende Fortschritte erzielt, auch wenn der Aktienkurs nicht ganz mit den Unternehmensentwicklungen Schritt gehalten hat. Doch das ist leider der generell schlechten Stimmung im Explorationssektor bei den Minenunternehmen geschuldet. Gleichzeitig bietet diese krasse Underperformance eine einmalige Investitionsgelegenheit für Sie!

Denn die Explorationsarbeit hat sich ausgezahlt, und die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Eau Claire wurde um 36% erhöht. In der gemessenen und angezeigten Kategorie wurden 307.000 Unzen Gold hinzugefügt, während in der abgeleiteten Kategorie 223.000 Unzen Gold, was einer Steigerung von 44,6% entspricht, verzeichnet wurden.

Alle Infos zur Aktie in diesem Video!

Aktuelle Mineralressourcen

Quelle: Fury Gold Mines

Die neue kombinierte Tagebau- und Untertagebau-Mineralressource beträgt nun 1,16 Millionen Unzen Gold mit einem Gehalt von 5,64 g Gold pro Tonne in der gemessenen und angezeigten Kategorie. Zusätzlich gibt es 723.000 Unzen Gold mit 4,13 g Gold pro Tonne in der abgeleiteten Kategorie. Diese Zahlen verdeutlichen die starke Position von Fury Gold Mines im Markt.

Finanzielle Situation

Quelle: Fury Gold Mines

Finanziell steht Fury Gold Mines gut da. Zum Jahresende wird das Unternehmen voraussichtlich rund 5 Millionen CAD in der Kasse haben. Zudem hält Fury 51 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver, was bei einem Kurs von etwa 1,10 CAD pro Aktie einen Wert von gut 56 Millionen CAD ergibt. Angesichts einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 90 Millionen CAD bedeutet dies, dass die restlichen Vermögenswerte des Unternehmens für nur etwa 30 bis 35 Millionen CAD bewertet werden. Dies erscheint als ein äußerst attraktives Angebot für Investoren.

Strategische Positionierung

Ein weiterer strategischer Vorteil ist der Erwerb von Newmonts Anteil am Éléonore South Joint Venture. Diese Mine wurde kürzlich von Newmont für 795 Millionen USD verkauft, was darauf hindeutet, dass hier in der Zukunft möglicherweise bedeutende Entwicklungen anstehen könnten, die den Fury-Aktionären zugutekommen.

Zukunftsausblick und Bohrpläne für 2025

Die Bohrungen sollen 2025 an den Anomalien von Éléonore South beginnen, einem vielversprechenden Ziel mit ähnlicher Größe und Signatur wie die Éléonore-Mine. Fury plant ein 2.300 Meter langes Bohrprogramm mit sieben Bohrlöchern, das sich auf den JT Mony Trend konzentriert. Alle sieben Bohrlöcher haben anormale Goldmineralisierungen aufgezeigt.

Pipeline von Zielen

Fury Gold Mines hat eine Pipeline von Zielen für mögliche Bohrungen im Jahr 2025 erstellt, darunter sechs vorrangige Bohrziele an der Anomalie im Stil der Éléonore-Mine. Bei Eau Claire gibt es mehr als ein Dutzend geochemische Goldelementanomalien entlang der Kanar- und Hashimoto-Formationszone. Zudem wurden bei Committee Bay drei bohrfertige Zielzonen identifiziert.

Fazit

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) wird als Top-Pick für 2025 angesehen, da die aktuelle Unterbewertung des Unternehmens offensichtlich ist. Kurzfristig wird ein Kursziel von 1 CAD für die Aktie angestrebt, mit einer Aussicht auf 2,25 CAD innerhalb von 12 bis 18 Monaten. Alle Informationen sind auch auf Commodity TV in Deutsch und Englisch verfügbar.

