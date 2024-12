US-Börsen boomen, während deutsche Indizes schwächeln: Die Gewinner und Verlierer

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine unterschiedliche Entwicklung. Der DAX notiert aktuell bei 19.988,84 Punkten und verzeichnet einen leichten Rückgang von 0,19%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 25.426,17 Punkten steht und um 0,64% gefallen ist. Der SDAX und der TecDAX weisen ebenfalls Verluste auf, mit einem Minus von 0,73% auf 13.590,53 Punkten bzw. einem Rückgang von 0,86% auf 3.437,39 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die amerikanischen Indizes eine positive Tendenz. Der Dow Jones steigt um 0,61% und erreicht 42.566,84 Punkte. Auch der S&P 500 kann zulegen und steht mit einem Plus von 0,67% bei 5.910,25 Punkten. Diese divergierende Entwicklung spiegelt unterschiedliche Marktstimmungen wider, wobei die US-Märkte von positiven Impulsen profitieren, während die deutschen Indizes mit leichten Verlusten zu kämpfen haben.Die DAX-Topwerte zeigen eine moderate Performance mit Rheinmetall, das um 0.88% zulegte, gefolgt von Covestro mit 0.78% und RWE, das um 0.25% stieg.Diese Werte stehen im Kontrast zu den Flopwerten, die signifikante Verluste verzeichneten.Heidelberg Materials fiel um 2.67%, während Vonovia einen Rückgang von 3.07% erlebte. Infineon Technologies war mit einem Minus von 4.69% der größte Verlierer im DAX. Diese negativen Entwicklungen heben sich stark von den Topwerten ab.Im MDAX sticht Hugo Boss mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.99% hervor, gefolgt von Fraport mit 4.64% und HENSOLDT, das um 1.85% zulegte. Diese positiven Werte stehen im starken Gegensatz zu den MDAX-Flopwerten.Aroundtown fiel um 5.67%, während SILTRONIC AG mit einem Rückgang von 6.44% und AIXTRON, das um 7.73% nachgab, die größten Verlierer im MDAX waren. Diese Verluste verdeutlichen die Schwankungen im Markt.Die SDAX-Topwerte zeigen ebenfalls eine positive Entwicklung, angeführt von mutares mit 4.66%, gefolgt von ADTRAN Holdings mit 4.19% und CECONOMY, das um 3.18% zulegte. Diese Werte stehen im Gegensatz zu den Flopwerten des SDAX.Elmos Semiconductor fiel um 4.82%, während SMA Solar Technology um 5.07% und AUTO1 Group um 5.15% nachgaben. Diese negativen Entwicklungen sind ein deutlicher Kontrast zu den Topwerten.Im TecDAX zeigt HENSOLDT mit 1.85% die beste Performance, gefolgt von CompuGroup Medical mit 0.28% und Nagarro, das um 0.18% zulegte. Diese Werte sind jedoch gering im Vergleich zu den TecDAX-Flopwerten.SMA Solar Technology fiel um 5.07%, während SILTRONIC AG und AIXTRON mit Rückgängen von 6.44% und 7.73% die größten Verlierer im TecDAX waren. Diese Flopwerte stehen in starkem Gegensatz zu den Topwerten.Im Dow Jones verzeichnete Boeing den größten Anstieg mit 3.39%, gefolgt von American Express mit 2.26% und Amazon , das um 2.05% zulegte. Diese positiven Entwicklungen heben sich deutlich von den Flopwerten ab.The Home Depot fiel um 0.97%, während Chevron Corporation um 1.60% und Unitedhealth Group um 2.19% nachgaben. Diese Verluste sind im Vergleich zu den Topwerten relativ gering, zeigen jedoch eine negative Tendenz.Die Topwerte im S&P 500 sind beeindruckend, angeführt von Darden Restaurants mit einem Anstieg von 14.41%, gefolgt von Accenture Registered (A) mit 6.64% und Palantir, das um 5.47% zulegte. Diese Werte stehen im starken Kontrast zu den Flopwerten.Amentum Holdings fiel um 5.36%, während Lennar Registered (A) um 5.41% und Cintas mit einem Rückgang von 9.51% die größten Verlierer im S&P 500 waren. Diese signifikanten Verluste verdeutlichen die Herausforderungen im Markt.