Zähe Tarifverhandlungen bei VW dauern weiter an

Aktienkater schrieb 15.12.24, 10:33

Moin,

"Porsche SE muss voraussichtlich Milliarden auf VW und Porsche AG abschreiben -Fr, 13.12.24 20:06· "

Diese Haedline klingt zunächst einmal herrlich reißerisch, doch welche Auswirkungen ergeben sich tatsächlich für die Porsche SE?



1. die Meldung passt gegenwärtig gut in den Verhandlungsraum der Volkswagen AG mit Betriebsrat, Gewerkschaft und Politik - frei nach dem Motto 'uns geht's ja sooo schlecht'.



2. die Bandbreiten beruhen auf Analystenschätzungen. Wenn einer dieser selbsternannten Experten eine Abschreibung auf die VW Beteiligung in Höhe von 20 Mrd. € vorhersagt, dann würde das wegen der Beteiligung der SE am Gesamtkapital von VW in Höhe von 31,9% auf einer Abschreibung von rd. 63 Mrd. € im VW Konzern beruhen. Das wäre ein Drittel des bisherigen Eigenkapitals von VW (189 Mrd. €). Bei allem gebotenen Pessimismus halte ich das für maßlos übertrieben.



3. Die Bandbreiten der Abschreibungen werden mit insgesamt 8 bis 22 Mrd. € angegeben. Der Mittelwert beträgt 15 Mrd. € und den halte ich für realistisch.



4. Das bisherige Eigenkapital der Porsche SE beträgt 57 Mrd. €. Gekürzt um die 15 Mrd. € verbleiben also noch 42 Mrd. €. Bei 306 Mio. Aktien entspricht das einem Eigenkapitalanteil von 137 €/Aktie nach Verlustzuschreibung! Das KBV beträgt dann immer noch lediglich 0,25 bzw. die SE wird gerade einmal mit einem Viertel des Buchwertes an der Börse gehandelt. Insofern dürfte die Verlustzuschreibung m. E. überhaupt kein Problem für die Kursentwicklung der Porsche SE sein.



5. entscheident ist eben, dass der Verlust nicht liquiditätswirksam ist.



6. die Porsche SE wird gegenwärtig lediglich mit einem Börsenwert von 11 Mrd. € gehandelt. Der schon sehr niedrige Börsenwert der Kernbeteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG beträgt gegenwärtig 21,2 Mrd. €. Der Holdingabschlag beträgt also fast 50%!



7. obwohl die SE im Jahr 2024 noch hohe Dividenden von VW und der Porsche AG vereinnahmt hat und im Finanzmittelbestand hält, gehe ich von einer Dividendenkürzung in Höhe von 30% auf 1,80 €/Aktie für das Geschäftsjahr 2024 aus. Das ergäbe immer noch eine Dividendenrendite von 5%.



8. inwiefern der generierte Verlust steuerlich wirksam wird und infolgedessen künftig zu Minderbelastungen führt, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich halte es jedoch für möglich und damit ergäbe sich sogar noch ein positiver Aspekt.



Quellen zu den v. g. Zahlen:

https://www.porsche-se.com/fileadmin/downloads/investorrelations/mandatorypublications/interimreport-24/2024_PSE_Q32024_D_web_.pdf

https://www.onvista.de/aktien/Porsche-Automobil-Holding-SE-Aktie-DE000PAH0038

https://www.onvista.de/aktien/Volkswagen-ST-Aktie-DE0007664005



Es ist möglich, dass die Porsche SE aufgrund der Verlustzuschreibung (die doch eigentlich jeder erwartet hatte) morgen einen Kursabschlag erfährt. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir bei dieser Aktie bei Kursen zwischen 30 und 35 Euro den Boden gesehen haben.

Gruß

Aktienkater