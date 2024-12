Leitindex ATX gibt nach

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht verloren. Der österreichische Leitindex ATX gab zum Sitzungsende um 0,38 Prozent auf 3.588,48 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen ging es etwas deutlicher in die Verlustzone.

Der bestimmende und belastende Handelsimpuls ging bereits am Vorabend von der US-Notenbank aus. Der Zinsausblick der Fed auf 2025 hat auch schon die New Yorker Börsen am Mittwochabend unter Druck gesetzt. Der Leitzins wurde zwar erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Doch die Notenbanker reduzierten ihre Erwartungen an weitere Zinssenkungen deutlich und dies enttäuschte international die Aktienanleger.