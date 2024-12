Vertex Pharmaceuticals - Aktie im Rampenlicht - 19.12.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq: VRTX) today announced results from its Phase 2 study of suzetrigine, an investigational, oral, highly selective NaV1.8 pain signal inhibitor in people with painful lumbosacral radiculopathy (LSR). The …