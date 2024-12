Die Fed hat zwar gestern die Zinsen gesenkt, aber vor allem mit den hawkishen Aussagen von Jerome Powell die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt - die US-Notenbank rechnet mit einem Wiederanstieg der Inflation, wenn Donald Trump das Präsidentamt übernimmt. A propos Trump: er setzt sich nun für eine Abschaffung der US-Schuldenobergrenze ein und droht mit dem government shutdown - das sei dann eben ein Biden-Shutdown, denn der sei doch schließlich derzeit Präsident. Faktisch will sich Trump die Tür für unbegrenzte Schulden öffnen und dafür die Schuldenobergrenze abschaffen. Kein Wunder, dass die Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen - Geld wird also immer teurer. Zumal die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen immer mehr schwindet. Das alles bringt die von allen erwartete Weihnachts-Rally in Gefahr!

Das Video "Zinsen: Killer der Weihnachts-Rally? Trump will mehr Schulden! Marktgeflüster Teil 1" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=XXSUlCKhRkE