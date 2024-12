MSCI-World-Konkurrenz: 1 Top-Value-Quality-ETF für 2025 & darüber hinaus

Die Antwort lautet: Es kommt darauf an.

Gerade viele unerfahrene Anleger stehen zu Beginn vor vielen offenen Fragen: ETFs oder doch lieber aktive Fonds? Nur Aktien oder diversifizieren? Value- oder Wachstumswerte?

So existieren sowohl gute ETFs als auch aktive Fonds, die ihren Vergleichsindex übertreffen. Ob Sie hingegen nur in Aktienfonds investieren oder breiter streuen sollten, hängt von der eigenen Risikotoleranz ab. So sind Anleger, die Kursschwankungen von 50 Prozent oder mehr nicht mögen, mit einem diversifizierten Depot häufig besser beraten. Schließlich sind bei der Einzelaktienauswahl immer alle Aspekte, die Bewertung und Wachstum einschließen, für den langfristigen Erfolg wichtig.

So hat beispielsweise Warren Buffett 2016 Apple-Aktien gekauft, weil sie damals zu Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 12,5 seine Qualitäts- und Bewertungskriterien erfüllten, während er seine Position zuletzt bei KGV 41,3 deutlich verringerte (19.12.2024).

Ein aktiver ETF, der nicht passiv einen Leitindex nachbildet, sondern nach den genannten Kriterien erfolgreich investiert, ist der Frankfurter UCITS ETF Modern Value.

Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value vereint Value & Qualität

Die Shareholder Value Management AG entstand einst aus einem Aktienclub und betreut heute nach den Grundsätzen des Value Investing verschiedene Aktien- und Mischfonds.

Während zu Beginn sehr günstige Aktien im Fokus standen, die jedoch oft keine gute Marktstellung besitzen, liegt der Fokus getreu dem Warren-Buffett-Motto

„Es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein faires Unternehmen zu einem wunderbaren Preis“

heute auf hochwertigen Titeln mit angemessener Bewertung.

Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value ist ein reiner Aktienfonds , der zu jeder Zeit 100 Prozent in Aktien investiert. Im Gegensatz zu einem MSCI-World-ETF kauft er jedoch immer nur jene 25 Wertpapiere , die einerseits bestimmte Qualitätsaspekte erfüllen und andererseits nicht zu hoch bewertet sind. Darüber hinaus erfolgt eine quartalsweise Gleichgewichtung der einzelnen Aktien, sodass die Risiken stets ausbalanciert bleiben.

Die drei Faktoren Bewertung, Qualität und Gleichgewichtung können vor allem in schwierigen Aktienphasen einen großen Vorteil gegenüber dem MSCI-World-Index bieten, bei dem einzelne Werte einen sehr großen Einfluss auf die Gesamtentwicklung ausüben. Zudem kommen hier nur geringfügig Fundamental- und fast ausschließlich Momentumaspekte zum Tragen, was zu großen Rückschlägen führen kann.

Anleger profitieren beim Frankfurter UCITS ETF Modern Value wie bei passiven ETFs langfristig von niedrigen Verwaltungsgebühren, die nur 0,52 Prozent pro Jah r betragen. Der Fonds schüttet zudem alle Dividendenerträge aus und berücksichtigt bei der Aktienauswahl Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien).

Bisher konnte der ETF seit Auflage im Juni 2022 eine Rendite von etwa 45 Prozent erzielen (19.12.2024). Zwar liegt er damit leicht unter den großen Indizes DAX, S&P 500 und MSCI World, weist aber bisher eine höhere Stabilität auf.

Ein großer Vorteil ist seine hohe Transparenz. So können Anleger jederzeit die aktuelle Zusammensetzung einsehen. Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value ist zudem (ähnlich wie eine Aktie) einfach über die Börse handelbar oder auch per Sparplan investierbar .

Fazit: Frankfurter UCITS ETF Modern Value

Der Frankfurter UCITS ETF Modern Value vereint alle Aspekte eines guten aktiven Fonds mit den Kostenvorteilen eines günstigen ETFs. Zwar muss die Zukunft zeigen, ob er auch schwierige Zeiten gut meistert, aber aufgrund des Timingverzichts und der Aktiengleichgewichtung sollte er sich auch langfristig kontinuierlich entwickeln können.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

