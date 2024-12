Israel greift Huthi-Miliz im Jemen an

Huthi: Lassen uns nicht von unserer Position abbringen

Die Miliz erklärte, Israels Angriffe würden ihre Überzeugung nicht ändern. "Die israelische Aggression gegen unser Land wird uns niemals von unserer Position zur Unterstützung des palästinensischen Volkes abbringen", sagte der Anführer Abdul-Malik al-Huthi in einer Fernsehansprache am Abend. Die Miliz sei bereit, jeder Eskalation - ungeachtet des Ausmaßes - entgegenzutreten.

Laut Medienberichten mit Nähe zur Huthi-Miliz wurden bei den Angriffen neun Menschen im Westen des Landes getötet. Sieben Todesopfer habe es bei einem Angriff auf den wichtigen Hafen Salif, zwei bei Angriffen auf eine Ölanlage in Ras Isa gegeben, meldete der Huthi-nahe Fernsehsender Al-Masirah.

Nach israelischen Angaben wurde auch wieder der Hafen von Hudaida bombardiert. In den Häfen wurden einem Bericht der Zeitung "Times of Israel" zufolge fast alle Schlepper zerstört, ohne die größere Schiffe kaum an die Kais bugsiert werden können.

Israel: Vermutlich Sprengkopf abgefangener Rakete traf Schule

Zuvor hatte Israel in der Nacht einen Raketenangriff der Huthi im Jemen abgewehrt. Israelischen Armeeangaben zufolge waren die Angriffe im Jemen aber keine direkte Reaktion darauf, sondern schon länger geplant gewesen. Die Huthi-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Er habe zwei "militärischen Zielen" in Israel gegolten.

Nachdem die Rakete aus dem Jemen abgefangen worden war, seien Teile in eine Schule bei Tel Aviv eingeschlagen. Das Gebäude und die Umgebung wurden so schwer beschädigt, dass die Armee davon ausging, dass der Sprengkopf der in der Luft zerstörten Rakete in das Gebäude einschlug und explodierte. Die Schule in Ramat Efal stürzte teilweise ein. Weil der Angriff früh am Morgen geschah, gab es keine Opfer. Wäre er nur wenig später zum Schulbeginn erfolgt, hätte es eine Katastrophe geben können, sagte ein Armeesprecher. In Zentralisrael mit der Küstenmetropole Tel Aviv gab es Luftalarm und Millionen Menschen mussten nachts in die Schutzräume.

Rund 200 Raketen und 170 Drohnen in einem Jahr



Die proiranische Huthi-Miliz ist wie die Hamas und die libanesische Hisbollah-Miliz mit Israels Erzfeind Iran verbündet. Einem Bericht der Zeitung "Times of Israel" zufolge hat die Huthi-Miliz in den vergangenen zwölf Monaten rund 200 Raketen und 170 Drohnen auf Israel abgefeuert. Die meisten Geschosse konnte Israel abfangen. Nach eigenen Angaben will die Miliz die Hamas im Gazastreifen gegen Israel unterstützen.

Die islamistische Hamas und andere Extremisten aus dem Gazastreifen hatten am 7. Oktober 2023 ein Massaker in Israel mit 1.200 Toten angerichtet und rund 250 Menschen in den Küstenstreifen verschleppt. Seither kämpft Israel im Gazastreifen. Die Hisbollah hatte nach schweren Verlusten Ende November in eine Waffenruhe mit Israel eingewilligt. Die Huthi-Miliz setzte ihren sporadischen Beschuss aber fort.