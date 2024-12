Zähe Tarifverhandlungen bei VW dauern an

(Wiederholung: Zitatgeber im 2. Satz klarer zugeordnet.)

HANNOVER (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen bei Volkswagen ist weiter kein Ende in Sicht. "Der Verhandlungsprozess hakt insbesondere in den internen Abläufen der Arbeitgeberseite", teilte die IG Metall am Abend mit. "Wir bedauern, dass nach vier Tagen der Verhandlung immer noch eine Hängepartie für die Beschäftigten besteht."

Die Gespräche dürften sich bis in die Nacht ziehen und am Freitag fortgesetzt werden, sagten Sprecher von VW und IG Metall am Abend. Grundsätzlich befänden sich beide Seiten auf einem konstruktiven Weg und hätten sich in etlichen Punkten geeinigt, so die Gewerkschaft. "Aber in einigen, zentralen Fragestellungen, an denen die Verhandlung nach wie vor auch scheitern könnte, gibt es weiterhin Dissens."