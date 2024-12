Ex-Staatssekretär Graichen weist Vorwürfe zum Atomausstieg zurück

Molok schrieb 04.12.24, 20:37

Alles gut. war von mir auch garantiert nicht negativ gemeint...ist halt schwer so ein Vergleich hinsichtlich der Energienetze...viel schlimmer sind die politischen Entscheidungen zur Energiewende ...vorschnell und unüberlegt....so kann keine Energiewende ihre Wirkung zeigen.. gutes Beispiel war das brutale Durchdrücken eines Heizungsgesetzes mit der Wärmepumpe...das war für die Politik der heilige Graal...und für den Verbraucher der blanke Horror....so geht's nicht weiter...die brutale Politik mit den E-Autos ist auch nicht besser. selbst unsere Autoindustrie baut noch weiter Verbrenner und. setzt auch auf Hybride...was sinnvoller ist als nur rein elektrisch.. wenn diese Kurzichtigkeit kein Ende nimmt explodieren die Kosten für den Verbraucher...und das macht Angst, wenn dieses Unvermögen so weiter geht ....aber Du hast natürlich auch Recht...ich hoffe die Vernunft behält die Oberhand...ach ja...ich wundere mich das EON noch nicht über 13€ gestiegen ist ..liegt wohl an der Unentschlossenheit in dieser Politik ...fehlt halt ein vernünftiger Fahrplan....ist halt schwierig den Zug schon loszufahren lassen und hat vergessen die Gleise zu legen ....🙈