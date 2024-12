Bosch-Finanzchef Kommendes Jahr nur wenig Wachstum in Autoindustrie Die Autoindustrie muss sich nach Ansicht des weltgrößten Autozulieferers Bosch auch im kommenden Jahr auf ein schwieriges Geschäft einstellen. "In unserer Planung nehmen wir an, dass die globale Fahrzeugproduktion um maximal ein Prozent wachsen …