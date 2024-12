HANNOVER (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen drückt die IG Metall aufs Tempo. "Der Verhandlungsprozess hakt insbesondere in den internen Abläufen der Arbeitgeberseite", teilte die IG Metall am Abend des vierten Verhandlungstages mit. "Wir bedauern, dass nach vier Tagen der Verhandlung immer noch eine Hängepartie für die Beschäftigten besteht."

Grundsätzlich befänden sich beide Seiten auf einem konstruktiven Weg und hätten sich in etlichen Punkten geeinigt. "Aber in einigen, zentralen Fragestellungen, an denen die Verhandlung nach wie vor auch scheitern könnte, gibt es weiterhin Dissens", so die Gewerkschaft. Die IG Metall wolle weiterhin eine Lösung vor Weihnachten. "Die Verhandlung ist nicht abgebrochen, aber wir erwarten nun, dass das Unternehmen schnellstmöglich interne Klarheit schafft!"