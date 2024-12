Cedro Participações gewinnt historische Auktion für den Ausbau des strategischen Hafens von Itaguaí

Mit einer Investition von 3,7 Milliarden BRL ist das Unternehmen das erste 100% ige brasilianische Bergbauunternehmen, das seine Aktivitäten vertikalisiert.

MINAS GERAIS, Brasilien, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Cedro Participações hat die Auktion für das Gebiet ITG-02 im Hafen von Itaguaí (RJ) gewonnen, die am Mittwoch, den 18. Dezember, in der Börsenzentrale von B3 in São Paulo stattfand. Auf dem rund 350.000 Quadratmeter großen Gelände wird ein Terminal für die Lagerung und den Umschlag von festen mineralischen Schüttgütern mit einer geschätzten Kapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr entstehen.