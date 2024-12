Fedex spaltet Frachtgeschäft ab - Aktie zieht deutlich an

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern Fedex will sein Frachtgeschäft Fedex Freight abspalten und separat an die Börse bringen. Das Geschäft mit den größeren Frachten soll in den kommenden 18 Monaten eigenständig werden, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in Memphis (Tennessee) mitteilte.

Fedex-Chef Raj Subramaniam hatte die Sparte im Juni auf den Prüfstand gestellt. Er will den Konzern schlanker aufstellen. An der Börse feierten die Anleger den Entschluss - Analysten taxieren die Frachtsparte auf einen Unternehmenswert inklusive Schulden von teils mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Eine erneute Prognosesenkung nahmen die Anleger dem Rivalen von DHL und UPS dabei nicht mehr so krumm. Das Fedex-Papier stieg im nachbörslichen US-Handel knapp 8 Prozent, zwischenzeitlich war das Plus sogar noch größer.