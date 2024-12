Chinas erstes fabrikbasiertes Meerwasser-Wasserstoff-Produktionsprojekt in der Sinopec-Raffinerie Qingdao abgeschlossen

QINGDAO, China, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") schließt in seiner Raffinerie in Qingdao Chinas erstes Forschungsprojekt zur Herstellung von Wasserstoff aus Meerwasser in einer Fabrik ab. Das Projekt integriert die direkte Meerwasserelektrolyse mit der durch erneuerbare Energien betriebenen Produktion von grünem Wasserstoff und erreicht eine stündliche Leistung von 20 Kubikmetern grünem Wasserstoff. Dieser innovative Ansatz bietet nicht nur eine neue Lösung für Küstenregionen, um erneuerbare Energie für die Produktion von grünem Wasserstoff zu nutzen, sondern stellt auch einen alternativen Weg für die ressourcenschonende Nutzung von Industrieabwässern mit hohem Salzgehalt dar.

Das Projekt basiert auf einem fabrikbasierten Betriebsmodell, bei dem ein Teil des Ökostroms aus dem schwimmenden Photovoltaik-Kraftwerk der Raffinerie Qingdao genutzt wird. Durch Elektrolyse wird Meerwasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten, wobei der erzeugte Wasserstoff nahtlos in das Pipelinenetz der Qingdao-Raffinerie integriert wird, um in Raffinerieprozessen oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen verwendet zu werden. Der gesamte Produktionsprozess findet in einer Fabrik statt, was Effizienz und Betriebsstabilität gewährleistet.