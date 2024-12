Spanish Mountain Gold stellt Bohrupdate für 2024 mit ersten Ergebnissen vor, die Mineralisierungserweiterungen bestätigen

Vancouver; BC – 16. Oktober 2024 – Spanish Mountain Gold Ltd. („Spanish Mountain Gold“ oder das „Unternehmen”) (TSX-V: SPA – WKN: A0YJQF) freut sich, ein Update zu seinem Bohrprogramm 2024 auf dem Goldprojekt Spanish Mountain im Cariboo Gold Corridor, British Columbia, Kanada, bekannt zu geben (siehe Abbildung 1 – Projektstandortkarte). Das Unternehmen schloss 11 NQ-Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.590 Metern („m“) ab, die entlang des nordwestlichen Randes der Lagerstätte positioniert waren. Die Ergebnisse des ersten gemeldeten Bohrlochs in diesem Programm, 24-DH-1267, durchschnitten erfolgreich die beabsichtigten Ziele, bestätigten die oberflächennahe Mineralisierung und lieferten wertvolle Informationen, um das Verständnis der Mineralisierungserweiterungen auf drei Horizonten und der damit verbundenen Kontrollen zu verbessern.

Höhepunkte:

Oberer Abschnitt – Bohrung 24-DH-1267 durchschnitt 80,00 m mit einem Gehalt von 0,44 g/t Au (von 53,00 m bis 133,00 m), einschließlich 22,50 m mit einem Gehalt von 0,74 g/t Au (von 110,50 m bis 133,00 m).

Mittlerer Abschnitt – Bohrung 24-DH-1267 durchschnitt 91,50 m mit einem Gehalt von 0,22 g/t Au (von 284,50 m bis 376,00 m).

Unterer Abschnitt – Bohrung 24-DH-1267 durchschnitt 8,50 m mit einem Gehalt von 0,67 g/t Au (von 518,00 m bis 526,50 m) und 41, 0,19 g/t Au (von 567,50 m bis 608,50 m) innerhalb von Serizit-alteriertem Gestein mit Pyrit- und Quarzadern in der Nähe einer nach Nord-Süd verlaufenden Verwerfung.

Bohrloch 24-DH-1267 endete in einer Mineralisierung in einer Tiefe von 652,50 m, mit vorläufigen Ergebnissen von 14,35 m mit einem Gehalt von 0,23 g/t Au (von 638,15 m bis 652,50 m).

Siehe Abbildung 2 - Draufsicht und Längsschnitt, Bohrprogramm 2024

Julian Manco, Director of Exploration bei Spanish Mountain Gold, kommentierte: „Diese ersten Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse, die dazu beitragen, das neue geologische Modell der Lagerstätte und ihr Potenzial für eine erweiterte Mineralisierung in nordwestlicher Richtung weiter zu validieren. Insbesondere das Vorkommen von goldhaltigem, eingesprengtem blasigem Pyrit in quarzhaltigem kataklastischem Argillit in der oberen Zone scheint ein vielversprechender Indikator für eine neu interpretierte Mineralisierung in diesem oberen Teil der Lagerstätte zu sein.

In den mittleren Abschnitten stimmen die Ergebnisse mit der neuen 3D-Strukturinterpretation überein, die eine starke räumliche Beziehung zwischen der Mineralisierung und westlich abfallenden, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verwerfungen (z. B. Verwerfung 1, siehe Abb. 2) hervorhebt. Darüber hinaus zeigt eine neu identifizierte mineralisierte Zone in der Tiefe eine ähnliche Beziehung zu einer anderen NS-orientierten Verwerfung (z. B. Verwerfung 2, siehe Abb. 2), verbunden mit einer lokalen intensiven Serizit-Alteration und Quarzadern im tuffsteinhaltigen Gestein. Diese Merkmale weisen Ähnlichkeit mit hochgradigen Goldabschnitten an anderen Stellen der Lagerstätte auf, was auf weiteres Mineralisierungspotenzial innerhalb mehrerer Wirtslithologien hindeutet.

Wir erwarten weitere Fortschritte mit zusätzlichen Ergebnissen, um diese wichtigen strukturellen Kontrollen der Mineralisierung und die potenzielle(n) Ausrichtung(en) für eine höhergradige Mineralisierung weiter zu validieren."

Abbildung 1 – Karte mit Projektstandort

Abbildung 2 – Draufsicht und Längsschnitt, Bohrprogramm 2024

Bohrprogramm 2024

Das Unternehmen hat sein Engagement für die Suche nach besserem Gold während seines Bohrprogramms 2024 unter Beweis gestellt, das sicher und im Rahmen des Budgets abgeschlossen wurde. Für die Bohrungen, die schwere Ausrüstung und die leichten Fahrzeuge wurde erneuerbarer Diesel verwendet, wodurch der CO2-Fußabdruck des Programms im Vergleich zu einem Standard-Dieselbetrieb um etwa 72 % reduziert wurde. Ein besonderer Dank geht an Hard Rock Diamond Drilling in Zusammenarbeit mit der Williams Lake First Nation und SkyWest Environmental in Zusammenarbeit mit der Xatsull First Nation, die sich zusammengetan haben, um die Herausforderungen bei der Terminplanung zu meistern und das Programm abzuschließen, nachdem die Einschränkungen bei der Waldbrandbekämpfung aufgehoben wurden.

Das Bohrprogramm 2024 bestand aus 11 NQ-Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 5.590 m, die entlang des nordwestlichen Randes der Lagerstätte positioniert wurden. Ursprünglich bestand das Programm aus 9 Löchern (siehe Pressemitteilung vom 11. September 2024), doch da bei der Kernprotokollierung in den ersten 9 Löchern eine vielversprechende Mineralisierung festgestellt wurde und das Wetter gut war, wurde das Programm erweitert. Zwei weitere Bohrlöcher, 24-DH-1273 und 24-DH-1274, wurden auf der nordwestlichen Erweiterung der neu modellierten Zone K abgeschlossen, die an der Oberfläche vorkommt (siehe Abbildung 2 – Draufsicht und Längsschnitt, Bohrprogramm 2024).

Das Programm umfasste Bohrlochvermessungen, orientierte Kern- und Röntgenfluoreszenzdaten („XRF“), die darauf abzielten, die Informationen zu maximieren, das Wissen über den Erzkörper zu verbessern und die Mineralisierungskontrollen und ihre Ausrichtung besser zu verstehen. Jedes Bohrloch zielte auf neu identifizierte Mineralisierungszonen innerhalb und/oder in der Nähe der auf die Grube 2021 beschränkten Ressource ab (siehe Spanish Mountain Gold Project - Prefeasibility Study und zugehöriger Mineral Resource NI 43-101 Technical Report, Gültigkeitsdatum 10. Mai 2023, verfügbar auf der Website des Unternehmens oder unter dem Profil des Unternehmens auf Sedarplus.ca.

Bohrloch 24-DH-1267 durchteufte drei bedeutende mineralisierte Zonen und erreichte die Ziele dieses Bohrprogramms an allen drei Fronten, indem es eine oberflächennahe Mineralisierung durchteufte, die Nord-Süd-Hängende-Wand-Verwerfungszone ("NS-Verwerfung 1 ), die als starke Kontrolle der Mineralisierung interpretiert wird, und auf eine neue tiefere Mineralisierung in einem Gebiet mit begrenzten Bohrdaten stieß, wodurch die Lagerstätte nun in der Tiefe erschlossen wurde (siehe Abbildung 2 – Draufsicht und Längsschnitt, Bohrprogramm 2024).

Oberer Abschnitt (Slipper Zone)

Bohrloch 24-DH-1267 wurde in einem Gebiet mit validierten historischen RC-Bohrdaten, aber mit sehr begrenzten Diamantbohrkern-Daten angesetzt. Das Bohrloch durchteufte eine starke Mineralisierung über einen breiten Abschnitt von 80,00 m mit einem Gehalt von 0,44 g/t Au, einschließlich 22,50 m mit einem Gehalt von 0,74 g/t Au. Die Untersuchungsergebnisse von drei (3) weiteren Bohrlöchern (24-DH-1266, 65 und 64), die das Potenzial für die südöstliche Erweiterung der neu interpretierten Zone Slipper und der oberen stratigraphischen Abfolge in einem Abstand von etwa 80 m erprobten, stehen noch aus (die Ergebnisse werden gemeldet, sobald sie verfügbar sind). Die Daten der ausgerichteten Bohrkerne werden verwendet, um das Verständnis der Mineralisierungskontrollen, des Modells und des Potenzials der Erweiterung dieser Zone in Oberflächennähe zu verbessern, die im Vergleich zur tieferen Mineralisierung in der Lagerstätte ein erwartungsgemäß geringeres Abraumverhältnis und einen höheren Rand aufweist. Dieser Abschnitt ist ein wichtiges erstes Ergebnis, das die neue Strategie des Unternehmens zur Identifizierung einer Mineralisierung unterstützt, die kurzfristig, oberflächennah und für eine schrittweise Produktionsentwicklungsstrategie attraktiv ist.

Mittlerer Abschnitt

Bohrungen durchschnitten erfolgreich die anvisierte NS-Verwerfung 1 und stießen auf 91,50 m mit einem Gehalt von 0,22 g/t Au. Der erfolgreiche Durchstich der NS-Verwerfung 1 (von der angenommen wird, dass sie eine Erweiterung der bestehenden Zonen in diesem Gebiet ist) bestätigt die neue geologische Interpretation.

Diese Verwerfungszone ist ein starkes und vorherrschendes Merkmal in der bestehenden Ressource und dieser Durchstich bestätigt ihr Potenzial, ein relevanter Kanal für eine tiefere Mineralisierung zu sein.

Unterer Abschnitt

Bohrloch 24-DD-1267 durchschnitt 8,50 m mit einem Gehalt von 0,67 g/t Au (von 518,00 m bis 526,50 m) und stieß in der Tiefe auf eine signifikante Mineralisierung, die 41,00 m mit einem Gehalt von 0,19 g/t Au durchschnitt und in früheren Interpretationen nicht berücksichtigt wurde. Das Bohrloch endete in einer Mineralisierung (14,35 m mit einem Gehalt von 0,23 g/t Au, wobei die Ergebnisse vorläufiger Natur sind) und ist in der Tiefe weiterhin offen. Diese neu durchteufte Mineralisierung steht in engem Zusammenhang mit der interpretierten NS-Verwerfung (NS-Verwerfung 2) und serizitveränderten Tuffen mit Quarzadern. Dies ist besonders vielversprechend aufgrund der Verbindung mit hochgradigem Gold (>100 g/t), wo Tuffe und Schluffstein eine intensive Serizit-Alteration in der Nähe von steilen Quarz- und Karbonatadern aufweisen. Dies könnte eine Chance für zusätzliches Wachstum sein und wird im Rahmen des Bohrprogramms 2025 weiterverfolgt werden.

Die ausstehenden Ergebnisse des verbleibenden Bohrprogramms 2024 werden weitere Einblicke in die Kontinuität und potenzielle Erweiterung der mineralisierten Zonen sowie in das Potenzial für Ressourcenzugänge liefern.

Potenzial für kritische Mineralien (Elemente)

Bei allen Bohrlöchern des Bohrprogramms 2024 wurde eine tragbare Röntgenfluoreszenzanalyse durchgeführt, mit der nahezu jedes Element, von Magnesium bis Uran, zerstörungsfrei quantifiziert oder qualifiziert werden kann. Die XRF-Daten haben das Potenzial für kritische Elemente wie Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni) und Titan (Ti) identifiziert. Das Unternehmen analysiert die vorläufigen Ergebnisse und geht davon aus, dass im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 weitere Untersuchungen erforderlich sein werden.

Tabelle 1: Bohrprogramm 2024 – vorläufige Goldergebnisse

Drillhole ID From To True Width (m) Gold Grade (g/t Au) Horizon 24-DH-1267 37.50 47.35 9.85 0.19 Upper 24-DH-1267 53.00 133.00 80.00 0.44 including 110.50 133.00 22.50 0.74 24-DH-1267 262.00 266.50 4.50 0.17 24-DH-1267 284.50 376.00 91.50 0.22 Middle 24-DH-1267 383.50 387.00 3.50 0.15 24-DH-1267 388.50 393.00 4.50 0.22 24-DH-1267 397.50 400.50 3.00 0.38 24-DH-1267 420.00 423.00 3.0 0.55 24-DH-1267 518.00 526.50 8.50 0.67 24-DH-1267 521.00 525.00 4.00 1.10 24-DH-1267 567.50 608.50 41.00 0.19 Lower 24-DH-12672 638.15 652.50 14.35 0.23

Anmerkungen:

1) Die Schnittpunkte werden oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,15 g/t Au berechnet.

2) Der gemeldete Abschnitt von 638,15 m bis 652,50 m basiert auf vorläufigen Daten und wurde noch nicht vollständig validiert.

3) Dem Unternehmen sind keine Bohr-, Probenahme- oder Gewinnungsfaktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der oben dargestellten Daten wesentlich beeinträchtigen könnten.

4) Die vollständige Analysetabelle ist auf der Website des Unternehmens verfügbar

Tabelle 2: Lage der Bohrlöcher

HOLE-ID LOCATION X LOCATION Y LOCATION Z Azimuth Dip LENGTH 24-DH-1267 603699.827 5828270.035 1067.569 120 -70 653.8

Bohrkernverarbeitung, Datenüberprüfung und Qualitätssicherung – Qualitätskontrollprogramm (QA/QC)

Nach Erhalt vom Bohrer und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Die verbleibende Hälfte des Bohrkerns wird vor Ort sicher gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden auf Probenlieferungen angebracht, um die Einhaltung der Kontrollkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) hinzu, darunter Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QA/QC-Programm wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Julian Manco, P.Geo, Director of Exploration (wie unten beschrieben), überwacht.

Die Bohrkernproben werden an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in Kamloops (British Columbia) geschickt, wo sie vorbereitet und in Vancouver analysiert werden. Die Einrichtung von ALS ist gemäß der Norm ISO/IEC 17025 für Golduntersuchungen akkreditiert, wobei bei allen Analysemethoden Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten und festgelegten Datenakzeptanzkriterien einbezogen werden.

Jede Probe wird vollständig zerkleinert und ein Teil von 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse wird mittels einer 30-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AAS) durchgeführt, wobei die Nachweisgrenzen zwischen 0,005 und 10 ppm liegen. Außerdem wird die Methode Au Screen 30 g FA, 1 kg, 100 - 106 µm mit Nachweisgrenzen von 0,05 ppm bis 10 % verwendet. Goldwerte über dem Grenzwert werden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss analysiert.

Die Proben werden auch einer geochemischen Analyse von 34 Elementen unter Verwendung eines Aufschlusses mit 4 Säuren unterzogen, gefolgt von einer induktiv gekoppelten Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES). Die Ergebnisse werden von den Geologen von Spanish Mountain unter Verwendung der QCPro-Software von ALS überprüft, um die Qualitätssicherung vor der Offenlegung zu gewährleisten. ALS ist unabhängig vom Unternehmen.

Julian Manco, M.Sc., P.Geo., hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten gründlich überprüft. Der Datenverifizierungsprozess umfasste einen mehrstufigen Ansatz, um Genauigkeit und Integrität sicherzustellen. Dazu gehörte eine detaillierte Qualitätskontrollanalyse (QC) der Daten, die sowohl auf internen als auch auf externen Plattformen wie der QCPro-Software durchgeführt wurde. Diese QC-Prüfungen umfassten die Analyse von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs), Leerproben und Duplikaten, um die Zuverlässigkeit der Untersuchungsergebnisse zu bestätigen. Darüber hinaus führte Julian eine Feldinspektion der in dieser Pressemitteilung erwähnten spezifischen Bohrabschnitte durch, um die geologischen Merkmale direkt zu beobachten und die Art der vorgelegten Ergebnisse zu überprüfen.

Qualifizierte Person

Julian Manco, M.Sc., P.Geo., Explorationsdirektor bei Spanish Mountain Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es 150.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,16 $ pro Aktie an Suzette N. Ramcharan, Vizepräsidentin für Investor Relations und Unternehmensentwicklung des Unternehmens, gemäß den Bedingungen ihres Arbeitsvertrags und des Aktienoptionsplans des Unternehmens ausgegeben hat.

Über Spanish Mountain Gold

Spanish Mountain Gold Ltd. konzentriert sich darauf, sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Spanish Mountain in Richtung der Errichtung der nächsten Goldmine im Cariboo Gold Corridor in British Columbia voranzutreiben. Wir führen eine integrierte Whittle Enterprise Optimization durch, um die potenziell wertvollsten Verbesserungen zu identifizieren und gleichzeitig das Verständnis für die hochgradigen geologischen Kontrollen und die damit verbundenen Bohrziele zu verbessern, die die Goldressource aufwerten und erweitern könnten. Wir sind bestrebt, in den Beziehungen zu den Gemeinden und den Ureinwohnern eine führende Rolle zu spielen, indem wir Technologien und Innovationen einsetzen, um die grünste“ Goldmine in Kanada zu errichten. Das unermüdliche Streben nach besserem Gold bedeutet, dass wir nach neuen Wegen suchen, um optimale finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die sicherer sind, die Umwelt so wenig wie möglich belasten und sinnvolle Nachhaltigkeit für die Gemeinden schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens: www.spanishmountaingold.com.

Im Namen des Unternehmens:

Peter Mah

President, Chief Executive Office and Director

Spanish Mountain Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Suzette N Ramcharan

+1 604 601-3651

info@spanishmountaingold.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

