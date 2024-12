Huawei und die University of Hong Kong bauen einen Smart Campus der nächsten Generation und beschleunigen die digitale Transformation des Bildungswesens

Hongkong (ots/PRNewswire) - Am 12. Dezember veranstalteten Huawei und die

University of Hong Kong (HKU) gemeinsam eine Eröffnungsfeier für "The University

of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase". Dies ist ein neuer

Meilenstein in ihrer Zusammenarbeit bei der Entwicklung intelligenter

Campusnetzwerkkonnektivität und -infrastrukturen. Beide Parteien sind bestrebt,

ein globales Vorzeigeprojekt für Innovationen im Bereich intelligenter

Campusnetzwerke zu schaffen, das nicht nur die digitale und intelligente

Transformation der HKU beschleunigt, sondern auch als hervorragende Referenz und

Inspiration für weitere Universitäten weltweit dient.



Mehrere wichtige Führungskräfte beider Parteien nahmen an der Zeremonie teil,

darunter Flora Ng, Chief Information Officer und Universitätsbibliothekarin an

der HKU; Wilson Kwok, Associate Director (CIO & Librarian Office) an der HKU;

Jason He, President der Abteilung Global Enterprise Data Communication Marketing

& Solution Sales bei Huawei; Jim Bi, President der Abteilung ICT Marketing &

Solution Sales bei Huawei Hong Kong; Yury Yin, Vice President der Produktlinie

Data Communications bei Huawei; Jackie Yu, Director der Abteilung Branding &

Marketing Execution, Huawei Enterprise Business.







Forschungsbedingungen für internationale akademische Talente zu schaffen und die

Integration von Bildung und Technologie zu fördern", sagte Flora Ng in ihrer

Begrüßungsrede. "In diesem Jahr feiern wir das 112-jährige Bestehen der

HKU-Bibliotheken, die sich im Laufe eines Jahrhunderts zu einer wichtigen

Plattform für die weltweite akademische Forschung entwickelt haben. Angesichts

der zunehmenden Vielfalt der Lehranforderungen und der sich beschleunigenden

digitalen Transformation ist der Aufbau eines intelligenten Campus von

entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung hochwertiger

Bildungsdienstleistungen."



Sie fuhr fort: "Gemeinsam mit Huawei haben wir ein hochwertiges

10-Gbit/s-Campusnetzwerk mit Wi-Fi 7 aufgebaut und es in verschiedenen Szenarien

wie Bibliotheken, dem Hauptgebäude (Loke Yew Hall), Klassenzimmern und der HKU

Station eingesetzt. Diese Implementierungen gewährleisten stabile, reibungslose

Netzwerkverbindungen für Lehranwendungen in intelligenten Klassenzimmern,

Bibliotheken, Studienräumen und Hörsälen und bilden eine solide Grundlage für

den intelligenten Campus der HKU."



Ng fügte hinzu: "In Zukunft werden beide Parteien weiterhin eng an intelligenten

Netzen arbeiten und sich mit Szenarien wie Netzsicherheit, intelligentem Betrieb

und Instandhaltung (Operations and Maintenance, O&M) sowie dem Smart Campus





