UnionPay International arbeitet mit Industriepartnern zusammen, um Zahlungen für internationale Besucher auf dem chinesischen Festland zu vereinfachen

Mehr Nutzer internationaler E-Wallets, die von UnionPay unterstützt werden, können jetzt Weixin QR-Zahlungen auf dem chinesischen Festland vornehmen

SHANGHAI, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 17. Dezember gab UnionPay International seine neue Zusammenarbeit mit Weixin Pay bekannt, die es Nutzern von internationalen UnionPay-Wallets ermöglicht, Weixin Pay-Zahlungscodes auf dem chinesischen Festland zu scannen. Acht Wallets können diese Funktion nun anbieten: BoC Pay von der Bank of China (Hongkong), Octopus, PayMe by HSBC und Tap & Go in der Sonderverwaltungszone Hongkong, Bangkok Bank Mobile Banking und K PLUS von der KASIKORNBANK in Thailand, Naver Pay in Südkorea und ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) in Malaysia. Internationale Besucher werden somit während ihres Aufenthalts auf dem chinesischen Festland Zugang zu mehr mobilen Zahlungsmöglichkeiten haben.