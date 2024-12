'Münchner Merkur' zu Putin/Deutschland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Bundesverfassungsgericht:

Das Interessanteste an Putins Märchenstunde war die Akribie, mit der er sich Deutschland widmete. Bei Schröders 60. Geburtstag hätten Russlands Kosaken als einzige auf Deutsch gesungen, gab Putin zum Besten; das bediente das von rechten Kreisen gern benutzte Kreml-Narrativ, Deutschland sei kein souveräner Staat, sondern eine US-Kolonie. Moskau belässt es in seinem hybriden Krieg gegen Deutschland als dem vermeintlich schwächsten Glied in der westlichen Abwehrkette nicht nur bei Worten. Längst flutet Russlands Propaganda den vor allem bei Jugendlichen populären Videokanal Tiktok, agitieren seine Trolle in den sozialen Netzwerken und dringen seine Hacker in die Nervenbahnen unserer kritischen Infrastruktur ein. Und in Geheimdienstkreisen kursieren Warnungen, Russland könne mit einem Atomtest in der heißen Wahlkampfphase einen Schock unter Wählerinnen und Wählern auslösen, um den "Friedensparteien" zu helfen./yyzz/DP/mis