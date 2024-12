Brent Oil könnte jederzeit einbrechen. BP, Shell und andere Produzenten in Nöten

Das Handelsgeschehen wird seit geraumer Zeit von zwei wichtigen Preisbereichen dominiert. Brent Oil pendelte zuletzt zwischen dem Widerstandsbereich um 75+ US-Dollar und dem Unterstützungsbereich 70 US-Dollar / 68 US-Dollar hin und her. Die Kraft für eine Ausbruchsbewegung konnte Brent Oil jedoch bislang nicht aufbringen. Über kurz oder lang wird es jedoch zu einem Ausbruch kommen. Die Richtung ist zwar noch offen, doch sollte ein Ausbruch über die Unterseite der Handelsspanne nicht überraschen.

Preisstimulierenden Einflussfaktoren verblassen zusehends

Die preisstimulierenden Einflussfaktoren verblassen. Die Geopolitik trat zuletzt in den Hintergrund und auch die von der OPEC+ Anfang Dezember verlängerten Maßnahmen zur Förderbeschränkung sind mittlerweile eingepreist. Aktuell fehlt es an Preistreibern für Brent Oil und auch WTI Oil. An potenziellen Belastungsfaktoren mangelt es hingegen nicht.

Belastungsfaktor 1 – Schwache Nachfrage

Die Nachfrage schwächelt; vor allem die chinesische. Das Vertrauen der Marktakteure in die von der chinesischen Regierung initiierten Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft scheint begrenzt. Ganz ähnlich bewertet man im Übrigen die Situation am Kupfermarkt. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Überrascht der Kupferpreis in 2025 positiv? Gold- und Kupferproduzent im Fokus“

Belastungsfaktor 2 – Robuste US-Ölförderung

Ausnahmsweise vermeldete die EIA (Energy Information Administration) für die Woche zum 13. Dezember keinen neuen Rekord bei der US-Ölförderung. Mit 13,604 Mio. bpd lag die Ölförderung in der Woche zum 13. Dezember allerdings nur ganz knapp unter dem bisherigen Rekordwert in Höhe von 13,631 Mio. bpd aus der Woche zum 06. Dezember. Mit einem deutlichen Rückgang der US-Ölförderung in 2025 ist nicht zu rechnen. Ganz im Gegenteil.

Belastungsfaktor 3 – Starker US-Dollar

Nach dem Fed-Termin vom Mittwoch zeichnet sich ab, dass sich der Greenback wohl auch in den kommenden Monaten einer gewissen Robustheit erfreuen dürfte. Die Zins-Projektionen der Fed für das Jahr 2025 und den folgenden Jahren gaben dem US-Dollar noch einmal kräftig Auftrieb. Der wichtige US-Dollar-Index bekam einen Schub und notiert derzeit in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs bei 108 Punkten.

Fazit - Brent Oil wirkt stabil, ist es aber nicht

Solange Brent Oil oberhalb von 68 US-Dollar notiert, ist noch alles im grünen Bereich. Das Aufwärtspotenzial für Brent Oil ist gegenwärtig begrenzt. Ein Ausbruch über die 75+ US-Dollar würde den Zielbereich 81+ US-Dollar aktivieren. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage dürfte für Brent Oil oberhalb von 81+ US-Dollar jedoch die Luft dünn werden. Höhere Preise dürften wohl nur mit einem Aufflammen geopolitischer Krisen oder einer deutlichen Belebung der Nachfrage einhergehen. Ein Verlassen der Handelsspanne über die Unterseite (Preisbereich von 68 US-Dollar) würde den Ölpreis weiter in Bedrängnis bringen. Abgaben in Richtung 60 US-Dollar wären in diesem Fall durchaus möglich.

BP, Shell und andere Produzenten in Nöten

Bereits im letzten Kommentar „Brent Oil in banger Erwartung. Stehen BP, Shell & Co. vor einem Abverkauf?“ vom 12. Dezember wurde die schwierige Lage im Arca Oil Index thematisiert. Um es vorwegzunehmen: Der Arca Oil Index ist in den letzten Tagen noch stärker in Bedrängnis geraten.

Die damals noch intakte Unterstützung um 1.800 Punkte ist passé. Das mit dem Rücksetzer unter die 1.800 Punkte ausgelöste Verkaufssignal entfaltet seine Wirkung. Weitere Abgaben drohen. Einer Ausdehnung der Bewegung auf 1.600 Punkte steht nicht sonderlich viel im Wege. Um der Abwärtsbewegung den Schwung zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 1.800 Punkte.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

