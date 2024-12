Hexensabbat Achtung! Die Hexen sind los! Heute ist großer Verfallstag an der Börse Heute ist Hexensabbat an den Börsen: Ein Tag, der Anleger und Händler gleichermaßen in Atem hält. Der sogenannte große Verfallstag sorgt viermal im Jahr für hohe Volatilität und rege Handelsaktivitäten am Finanzmarkt.