DAX bleibt schwach, Rebound blieb aus!

Als weiteren Grund für eine weniger restriktive Zinspolitik nannte Powell politische Unsicherheiten unter der neuen US-Regierung und möglicher Konsequenzen aus der kommenden Wirtschaftspolitik. Am Donnerstag zogen die skandinavischen Länder mit ihren Zinsentscheiden nach, Schweden senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent, Norwegens Zentralbank hat dagegen den Leitzins unverändert bei 4,50 Prozent belassen - auch Japan hat an der Zinsschraube nicht weiter gedreht und beließ den Zins bei unverändert 0,25 Prozent.

Nach der Schiebephase der letzten Tage um 20.300 Punkten herum hat der DAX den lange erwarteten Abwärtsimpuls umgesetzt und ist in der Spitze auf 19.959 Punkte abgerutscht. Unglücklicherweise wurde eine nicht unerhebliche Kurslücke zum Donnerstag gerissen, womit Formel nun ein Island-Gap im Chartverlauf des DAX vorliegt und dieses Konstrukt, sollte es nicht sehr bald wieder negiert werden, als bärisches Signal auf mittelfristiger Basis zu interpretieren ist. Kurzfristig besitzt der DAX noch weiteres Korrekturpotenzial, diesmal in den Bereich zwischen 19.674 und 19.800 Punkten. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen, möglich wären an dieser Stelle ein Boden und Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye. Gelingt es dagegen auf der Stelle zu drehen und zum Ende dieser Handelswoche über 20.110 Punkte zu steigen, würde ein Kurslückenschluss mit entsprechenden Anstiegschancen an 20.241 Punkte denkbar. Zeitgleich dürfte auch das bärische Island-Gap entsprechend entschärft werden.