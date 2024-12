Gold wird zunehmend bärischer

Mit einem Rekordhoch bei 2.790 US-Dollar je Feinunze erreichte der Goldpreis kürzlich noch eine Bestmarke gegen Ende Oktober, musste sich aber den anschließenden Gewinnmitnahmen beugen und fiel zeitweise auf 2.531 US-Dollar sowie eine wichtige Horizontalunterstützung aus August dieses Jahres zurück. Zwar konnte eine anschließende Erholung an 2.721 US-Dollar heranreichen, just in diesem Bereich haben Investoren jedoch ein aussagekräftiges Doppelhoch etabliert und dieses auf Tagesbasis sogar aktiviert. Dies steigert nun die Gefahr einer Trendwende in Form einer klassischen SKS-Formation erheblich.

Der Glanz verfliegt allmählich