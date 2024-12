Mercedes-Benz an potenzieller Trendwendestelle

Das letzte Trendwendehoch bei 57,23 Euro wurde in der Mercedes-Benz Aktie exakt getroffen, nur wenig später setzten heftige Gewinnmitnahmen ein, zunächst auf 54,00 Euro und im gestrigen Handelsverlauf auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 53,23 Euro. Damit liegt die Aktie auf dem letztmöglichen Trendwendepunkt der laufenden Abwärtsphase auf und könnte infolgedessen in den kommenden Tagen wieder Aufwind erfahren. Eine nachhaltige Stabilisierung ist jetzt zwingend erforderlich!

Gelingt demnach dieses Kunststückchen, könnten bald wieder 54,00 Euro auf der Anzeigetafel der Mercedes-Benz-Aktie zu sehen sein, eine weitere Erholungsbewegung könnte sogar an 54,84 Euro und damit den EMA 50 heranreichen. Dies würde zusätzlich den zuvor aufgebauten Boden um 50,75 Euro deutlich stützen und mittelfristig sogar Kursgewinne an rund 60,00 Euro erlauben zu vollziehen. Trotzdem sollte die Euphorie noch in Grenzen bleiben, deutsche Automobilbauer sind fundamental angeschlagen und erfordern gewisse Vorsicht seitens der Investoren.