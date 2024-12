Drohender neuer "Shutdown" in den USA: Was wären die Folgen für den Finanzmarkt?

In den USA droht erneut ein Stillstand der Bundesverwaltung durch eine Ausgabensperre auf Bundesebene. Ein neuer Gesetzentwurf für einen Übergangshaushalt scheiterte im US-Repräsentantenhaus. Ob sich Republikaner und Demokraten bis zum Ablauf der Frist am Freitag um Mitternacht (Ortszeit an der US-Ostküste) noch einigen können, ist unklar.

Hunderttausende Bundesbedienstete müssten in den unbezahlten Zwangsurlaub. Zahlreiche Dienstleistungen, von der Finanzaufsicht bis zur Müllabfuhr in Nationalparks, würden eingestellt. Mitarbeiter, die als unentbehrlich gelten, müssten zwar weiterarbeiten, bekämen aber vorerst kein Gehalt. Grundlegende Dienste wie die Postzustellung und die Steuererhebung blieben dagegen in Betrieb.

Shutdown als Gefahr für den Finanzmarkt? Expertenstimmen

Kurzfristig bleiben die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Shutdowns überschaubar, insbesondere wenn er nur wenige Tage andauert. Historisch gesehen haben sich die Märkte in der Regel als stabil erwiesen, solange der Shutdown nicht zu lange andauert. Ein längerer Shutdown könnte jedoch die US-Wirtschaft insgesamt in Mitleidenschaft ziehen.

Eric Schiffer, Präsident von The Patriarch Organization, schätzt die Risiken eines Shutdowns für den Finanzmarkt als gering ein. Gegenüber Fox News sagte er: "Ein Shutdown wird keine große Krise an den Märkten auslösen. Es wird kurzfristige Volatilität geben, aber die wird nur ein paar Handelstage andauern. Die Investoren vertrauen darauf, dass Präsident Trump seinen Einfluss nutzen wird, um eine Lösung zu finden."

Ted Jenkin, Mitbegründer von oXYGen Financial, teilt diese Einschätzung. Er weist darauf hin, dass historische Daten zeigen, dass Shutdowns nur minimale Auswirkungen auf den Finanzmarkt hatten. "Das anhaltende finanzielle Chaos auf dem Capitol Hill ist zwar beunruhigend, aber Investoren wissen, dass der Markt solche Situationen in der Vergangenheit gut überstanden hat."

Experten warnen aber vor Risiken für die Kreditwürdigkeit der USA. Im Jahr 2011 hatte eine ähnliche Pattsituation im Kongress dazu geführt, dass Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft hatte, berichtet das Handelsblatt. Dies könnte auch diesmal Investoren verunsichern und die Finanzierungskosten der Regierung in die Höhe treiben.

Längere Shutdowns könnten auch die US-Wirtschaft insgesamt in Mitleidenschaft ziehen. Der Regierungsstillstand von 2018 bis 2019 verursachte nach Angaben des Congressional Budget Office einen volkswirtschaftlichen Schaden von rund drei Milliarden US-Dollar, was etwa 0,02 Prozent des US-BIP entspricht. Von den insgesamt 2,2 Millionen Bundesbediensteten wurden damals rund 800.000 in Zwangsurlaub geschickt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion