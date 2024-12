DAX rutscht weiter ab – Geldpolitische Verwirrung am Hexensabbat

Wo der DAX heute Abend schließen wird, lässt sich aus den Positionierungen in Optionen nicht ableiten. Selbst die größten Einzelinvestoren können nicht allein Aktien bewegen, geschweige denn ganze Indizes. Am Ende des Tages sind die größten Positionierungen nur eine Facette.

Schnäppchenjäger gibt es im DAX so kurz nach der Überraschung aus Washington nicht. Zu groß ist die Verwirrung über die zukünftige Geldpolitik. In ihrem geldpolitischen Ausblick prognostiziert die Fed einen um 50 Basispunkte höheren Leitzins für 2025, 37 Basispunkte mehr für 2026 und 25 Basispunkte für 2027. Die Aussicht auf Zinssenkungen ist so gering, dass nicht mehr viel schiefgehen darf, sonst gibt es einen kompletten Verzicht auf eine weitere Lockerung. Das sind schlechte Nachrichten für die US-Wirtschaft, denn höhere Zinsen über einen längeren Zeitraum bedeuten eine enorme Belastung für das Wachstum. Die Aktienmärkte haben begonnen, ein niedrigeres Wachstum für 2025 einzupreisen, in dem die Fed weiterhin versuchen wird, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen.

Heute wird der PCE-Deflator veröffentlicht, der bevorzugte Preisindikator der Fed, da er breiter gefasst ist und auch die Reaktion der Verbraucher auf höhere Preise misst. Die Inflation hat sich zwar beruhigt, ist aber noch nicht ganz aus dem Gefahrenbereich heraus. Dies ist ein Grund zur Besorgnis und lässt den Markt vermuten, dass hohe Zinssätze für einen längeren Zeitraum notwendig sein könnten, um auch hartnäckige Messgrößen wie Mieten und Dienstleistungen abzukühlen.

