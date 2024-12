Deutschland Erzeugerpreise legen erstmals seit Juni 2023 wieder zu In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene erstmals seit fast anderthalb Jahren wieder gestiegen. Im November legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. …