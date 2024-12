Goldman senkt Teamviewer auf 'Neutral' - Ziel runter auf 12 Euro

Gagamon schrieb 18.12.24, 17:45

Hier meine 2 cent zu Teamviewer:

(zunächst als disclaimer, ich hab eine mini Beobachtungsposition)



Also ich kann nachvollziehen warum die Börse so reagiert wie jetzt. warum? Ich bin der Meinung, dass die Investoren in den letzten 2 Jahren ausgetauscht wurden, von growth/tech-Investoren/spekulatoren zu value Investoren.

Auch auf meinen Spickzettel ist teamviewer so erschienen: Der Investment case war soooo schön einfach zu berechnen. Man wusste, man hat regelmäßige cashflow, recht sicher, mini wachstum (aber zumindest sicherer cashflow). Unnötige kosten wie ManU deal würden wegfallen. Dann gab es schöne 10% Aktienrückkäufe. Was will man mehr als value investor? Wer die Aussagen von Moonish pabrai kennt, der würde sich nicht ärgern, wenn der Aktienpreis schöööön tief bleibt, während Teamviewer schön jedes Jahr 10% der aktien zurück kauft. Das hätte dann den effekt, dass der AKtienpreis irgendwann langsam hochkriecht, oder aber irgendwann mehr als 50/70/80% der aktien verschwinden. Wäre teamviewer 8 jahre lang bei 10-13/aktie herumgedümpelt und die hätten einfach weiter zurückgekauft, würde earnings per share explodieren und damit, dann auch der Aktienpreis. Was ist denn schöner als einfach auf den händen zu sitzen und zuzuschauen, wie cash reinkommt ins unternehmen und direkt zu den investoren fließt.... Nunja: deswegen hatte ich eine Beobachtungsposition um günstig später nachzukaufen. ich gehe davon aus, auch andere Value investoren sind deshalb eingestiegen.



ABER NEIN: das management hatte wieder ein "geniale Idee". Während europäische Unternehmen keller valuationen haben, MUSS man ja ein super teures amerikanisches Unternehmen kaufen. GERADE weil diese ami-butzen so teuer sind, wimmeln sich gerade die ganzen value investoren hier herum. Und jetzt ist teamviewer automatisch wieder eine wette geworden und keine klassisches value-investment mehr. Mit irgendwelchen "annahmen" und "erwartungen" und dem ganzen nervigen quatsch.

1. man muss die kreditkosten, abschätzen. allein hier tun sich die forum mitglieder schwer einen Preis dafür auszurechnen. die einen spekulieren auf geringe kosten, die anderen gehen vom schlimmsten aus. Als ob irgendein fondmanager das besser weiß, geschweige denn der klassische Value investor.

2. Jetzt wird der Leitzins eine erhebliche Rolle spielen für den Aktienkurs, also muss man hier wieder herumspekulieren, die der sich denn entwickeln wird.

3. das ist keine klassische "value" übernahme a la Berkshire oder constillation brands, wo man auf übernahmen spezialisiert ist. das könnte genauso gut ein flop sein. mit angeblichen "synergien", ich hasse dieses wort. jeder weiß, dass es bullhsit ist. fragt mal peter lynch danach

4. der Preis für die Übernahme war nicht mal günstig, dass man sich wenigstens darauf freuen kann. außerdem ist man jetzt wieder in ein teures ami unternehmen investiert (was vielleicht investoren wie ich aktuell vermeiden wollen)

5. ich hab keine Ahnung was die übernommene Firma macht, wie sie sich entwickeln wird ect. und ich gehe davon aus, dass das management von teamviewer genau so blöd ist wie ich, (wenn man den ManU deal mal als maßstab nimmt, vielleicht sogar einen ticken blöder)

6. Das aktienrückkauf progamm ist damit offiziell beendet, damit kann die Aktie schön wieder herunter rauschen. Investoren werden ersteinmal nicht vergütet

7. value investoren werden andere aktien finden, die es im deutschen small cap markt zu haufe gibt. teamviewer kann man ersteinmal beobachten, bis sie beweisen, dass sie noch was könnnen und kohle reinkommt bzw. wachstum oder was auch immer da erhofft wird.



Ich kann mir vorstellen, dass die Aktie noch tiefer rauschen kann. Warum sollten die aktuellen Investoren auch nachkaufen? Die haben doch keine Ahnung wie sie das bewerten sollen. Jeder Analyst da draußen, der die undankbare Aufgabe hat dieses Unternehmen zu bewerten, wird schauen, was die anderen sagen und einfach abschreiben. Und dann je nach Börsenkurs anpassen.



Sollte der Preis tief genug fallen für eine Margin of safety und in irgendeiner form die Gewinne wieder berechenbar sein, dann bin ich wieder hier.

Ansonsten viel spaß beim köpfe zerbrechen, ich kaufe tatsächlich erstmal nicht nach.