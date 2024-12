Zeichen stehen wieder auf Wachstum!

Die fundamentale Bewertung von TUI ist aufgrund der durch die Coronapandemie verursachten Verlustjahre günstiger als vor der Pandemie. Der führende Anbieter von Pauschalreisen und Kreuzfahrten verzeichnete einen Umsatz von über 23 Milliarden Euro durch die Bedienung von über 20 Millionen Kunden weltweit, was einem Wachstum von zwölf Prozent entspricht. Es gelang, den Gewinn signifikant zu steigern. Der Grund hierfür liegt in der anhaltend starken Nachfrage nach Urlaubsreisen bei gleichzeitig steigenden Preisen. Obwohl die aktuelle Wirtschaftslage von Konjunktur- und Konsumflaute geprägt ist, hat der Touristikkonzern einen vielversprechenden Start in die neue Reisesaison verzeichnet. Die Geschäftsleitung der TUI geht davon aus, dass im aktuellen Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von fünf bis zehn Prozent erzielt wird. Der Gewinn soll mit einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Umsatz zu Buche schlagen.

Der Aktienkurs von TUI schwächelt seit Mitte Juni 2018, wobei die restriktiven Maßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie dem Reisekonzern extra Verluste bereiteten. Der Kurs entwickelte sich vom Allzeithoch bei 56,58 Euro am 18. Mai 2018 bis zum partiellen Tief bei 4,37 Euro am 23. Oktober 2023, was einem Verlust von 92 Prozent entspricht. Vom partiellen Tief konnte sich der Kurs auf 7,36 Euro bis Anfang Dezember 2023 erholen und bildete danach eine Seitwärtsrange aus, die bis zum 1. August 2024 Bestand hatte. Der kurze Einbruch zwischen dem 1. August und dem 20. August wurde von einer Aufwärtssequenz bis auf 8,19 Euro am gestrigen Donnerstag abgelöst. Innerhalb der Sequenz wurde die Unterstützung bei 7,36 Euro bestätigt und der Widerstand bei 8,018 Euro überwunden. Bleiben die Bullen am Ruder, sollte demnächst der Widerstand bei 9,36 Euro getestet und geknackt werden. Bei einer möglichen Konsolidierung könnte die Unterstützung bei 7,36 Euro den fallenden Kurs einbremsen. Fundamental betrachtet ist die Aktie mit einem erwarteten KGV 2024/25 von 6,98 um Einiges günstiger bewertet als vor der Pandemie. Ohne von einer neuerlichen Pandemie gebremst, könnte der Kurs in der näheren Zukunft zulegen.