Warren Buffett hat den Dip bei diesen 3 Aktien gekauft

Berkshire Hathaway hat in den vergangenen Tagen Aktien von Occidental Petroleum, Sirius XM und VeriSign gekauft, wie aus den am späten Donnerstag bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission eingereichten Formularen 4 hervorgeht.

Berkshires größter Kauf war demnach Occidental Petroleum (Oxy) im Wert von etwa 405 Millionen US-Dollar. Durch den Kauf von rund 8,9 Millionen Aktien erhöhte sich der Anteil von Berkshire an dem großen Energieunternehmen auf 264,2 Millionen Aktien, was einem Anteil von etwa 28,1 Prozent entspricht.