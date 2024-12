Defence begrüßt Dr. Elias Theodorou, Experte für Molekular- und Antikörperforschung, im Board of Directors

Vancouver, BC, Kanada, 20. Dezember 2024 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen auch Radiopharmazeutika und neuartige ADC-Produkte unter Verwendung seiner eigens entwickelten Plattform- und Arzneimittelverabreichungs-Technologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Elias Theodorou dem Board of Directors mit sofortiger Wirkung beigetreten ist.

Dr. Elias Theodorou, Ph.D., ist Molekularbiologe mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Krebsforschung, Stammzelldifferenzierung und Genübertragung. Er ist Chief Scientific Officer und Mitbegründer von Protos Biologics Inc. und hat in dieser Funktion innovative DNA-Transfersysteme entwickelt. Zuvor war er Director of Research bei WBC Biosciences LLC, wo er an der Erforschung einer Methode zur Modifizierung von Zellen des angeborenen Immunsystems für eine verbesserte antikarzinogene Wirkung mitwirkte.

Dr. Theodorou war in leitenden Positionen bei ATUM Inc. und Metagenomix Inc. tätig, wo er maßgeblich an der Weiterentwicklung molekularbiologischer Ansätze beteiligt war und neue Methoden für das Wirkstoffscreening erforschte. Er promovierte an der Yale University mit dem Schwerpunkt auf der Identifizierung neuartiger Faktoren für die neuronale Differenzierung. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und Inhaber von Patenten im Zusammenhang mit Gentherapie und Protein-Engineering.

„Wir freuen uns, Dr. Elias Theodorou insbesondere angesichts seiner umfassenden Erfahrung im Bereich der Gen- und Payload-Übertragung in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Dr. Theodorou ist ein Wissenschaftler mit einem starken Hintergrund in der Molekularforschung. Er wird aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse, seines Engagements und seiner Führungspositionen bei erfolgreichen US-Biotech-Unternehmen zur Entwicklung von Defence, vor allem in den USA, beitragen“, so Sébastien Plouffe, President, CEO und Gründer von Defence Therapeutics.

