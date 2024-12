Fraport-Anleger feiern den Deal mit den Airlines weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Viel Lob für die Entgeltvereinbarung mit den Airlines vom Vortag hat die Fraport-Aktien am Freitagmorgen auf den höchsten Stand seit 2022 getrieben. Im Monats-Chart verliehen die Papiere der Frankfurter ihrem jüngsten Ausbruch aus dem Abwärtstrend kräftig Nachdruck und gewannen über 6 Prozent auf 58,55 Euro. Inklusive der positiven Reaktion vom Donnerstagnachmittag ist der Kursgewinn bereits zweistellig.

Die JPMorgan-Expertin Elodie Rall honorierte die vierjährige Planungssicherheit gar mit einer "Overweight"-Empfehlung und schraubte ihr Kursziel auf 66 Euro nach oben. Damit kämen die Aktien fast an die markanten Zwischenhochs von 2022 und 2021 heran. Rall hält den Flughafenbetreiber nun in der Branche für am besten berechenbar. Zudem seien die Flugverkehrstrends aus dem November so ermutigend, dass ihre Schätzung für 2025 schon jetzt unambitioniert wirke.