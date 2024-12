JPM lässt Adidas auf 'Overweight' - Profitiert von Nike-Schwäche

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 266 Euro auf "Overweight" belassen. Die Marke der Herzogenauracher sei gerade im Lifestyle-Bereich sehr stark, und man profitiere 2025 weiter von der Nike-Schwäche, schrieb Analystin Olivia Townsend in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Amerikaner. Deren maue Umsatzziele böten Adidas die Chance, weitere Marktanteile abzugraben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 06:51 / GMT