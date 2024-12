Bio-Gate: Prognose reduziert, Potenzial aber weiter hoch

Der Umsatz von Bio-Gate werde im laufenden Jahr voraussichtlich moderat unter dem Vorjahresniveau von 7,2 Mio. Euro liegen, was sich in einer Ergebnisverschlechterung in ähnlichem Ausmaß niederschlagen werde. Damit haben vor allem wegen der Verschiebung einer größeren Auslieferung auf Anfang 2025 die Jahresziele revidiert werden müssen, die eigentlich eine deutliche Steigerung der Erlöse und eine Verlustreduktion vorgesehen hatten.

Nach Darstellung von SMC-Research musste Bio-Gate wegen Auftragsverschiebungen die Jahresprognose für 2024 reduzieren. SMC-Analyst Holger Steffen sieht immer noch hohes Potenzial in dem Geschäft, aber auch die Notwendigkeit, die Profitabilität jetzt stetig zu verbessern, und vergibt das Urteil „Hold“.

Diese Enttäuschung ändere aber nichts daran, dass sich Bio-Gate grundsätzlich auf Wachstumskurs befinde – seit 2019 haben sich die Erlöse per Saldo in etwa verdoppelt. Der Prozess verlaufe aber nicht stetig, sondern in Schüben. Im nächsten Jahr habe der Umsatz aufgrund der Verschiebungen und dank zahlreicher Wachstumsinitiativen wieder zulegen können.

Der für den Expansionsprozess notwendige Ausbau der Strukturen habe bislang dazu geführt, dass das Ergebnis immer noch deutlich negativ sei. Hier müsse das Management nachjustieren, um sich trotz aller Unwägbarkeiten im Projektgeschäft jetzt stetig in Richtung der Profitabilitätsschwelle zu bewegen. Kapitalseitig müsse der Prozess aus Sicht der Analysten mit weiterem Eigenkapital unterfüttert werden, was auf dem niedrigen Kursniveau der Aktie eine anspruchsvolle Aufgabe darstelle.

Unter der Prämisse, dass diese Aufgaben bewältigt werden, sehen die Analysten weiterhin ein hohes Potenzial in dem Unternehmen, da Projekte mit großen Wachstumschancen vorangetrieben werden. Insbesondere die HyProtect-Serienbeschichtung von Humanimplantaten und die neue Beschichtungsplattform IMC bieten Potenzial für hohe Erlöse und Margen. Das Unternehmen habe kürzlich melden können , dass ein Partner in naher Zukunft eine klinische Studie zur Hy-Protect-Beschichtung von Revisionsimplantaten in der Hüftendoprothetik mit über 200 Patienten starte, die bis 2027 laufen und den Weg für eine Zulassung ebnen solle. Im Bereich der Revisionsimplantate ist das Infektionsrisiko besonders hoch – und damit auch der Bedarf für die HyProtect-Lösung, mit der das Risiko ganz erheblich reduziert werden könne.

Das hohe Potenzial komme im fundamental abgeleiteten Kursziel der Analysten von 2,90 Euro deutlich zum Ausdruck, auch wenn dies aufgrund reduzierter Schätzungen und einer höheren hypothetischen Verwässerung signifikant unter der bisherigen Taxe (3,70 Euro) liege.

Vorerst laute das Urteil der Analysten trotzdem „Hold“, bis deutliche Fortschritte in Richtung Profitabilität sichtbar werden, da sie das als zentralen Faktor für eine nachhaltige Kursbelebung ansehen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.12.2024 um 9:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.12.2024 um 19:10 Uhr fertiggestellt und am 20.12.2024 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-12-20-SMC-Comment-Bio-Gate_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die Bio-Gate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,07 % und einem Kurs von 0,725EUR auf Tradegate (19. Dezember 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 2,90 EUR