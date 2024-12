APA ots news: FMA informiert Verbraucher:innen zu den jährlichen Kontoauszügen der "Abfertigung neu"

Die neue Ausgabe der Publikationsreihe "Reden wir über Geld" der Finanzmarktaufsicht erklärt Themen wie Anwartschaft, Rucksackprinzip und Zusammenführung



Wien (APA-ots) - Bald ist es wieder soweit: die Betrieblichen Vorsorgekassen

verschicken ihre jährlichen Kontoinformationen zur "Abfertigung neu" an Millionen Österreicher:innen. Für alle Beschäftigungsverhältnisse, die ab dem 1. Jänner 2003 begonnen haben, zahlen Arbeitgeber:innen monatlich 1,53% des Bruttogehalts in eine Betriebliche Vorsorgekasse ein und sparen so einen Abfertigungsbetrag an. Daraus sind inzwischen über 11 Millionen Anwartschaften (einschließlich

Mehrfachanwartschaften) entstanden, die durchschnittlich bei rund 1.860 liegen (Stand: 30. Sept. 2024).