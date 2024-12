Diese Aktie hat sich seit Montag um 3.620 Prozent verteuert!

Was ist genau passiert?

Vor drei Tagen war Nukkleus ein im Kryptobereich tätiges FinTech-Unternehmen, dessen Aktie im Bereich von 1,30 US-Dollar handelte. Heute besitzt Nukkleus einen riesigen Anteil an einem Zulieferer des israelischen Iron-Dome-Verteidigungssystems und wird je nach Tageszeit zwischen 30 US-Dollar und 70 US-Dollar gehandelt.

Mit der Übernahme von 51 Prozent an Star 26 Capital, einem auf Rüstungsakquisitionen spezialisierten Unternehmen, das unter anderem 95 Prozent der Anteile am israelischen Verteidigungszulieferer RIMON hält, positioniert sich Nukkleus neu. RIMON ist ein führender Anbieter von Komponenten für das Raketenabwehrsystem Iron Dome sowie anderer taktischer Lösungen.

Manny Shalom, der neue CEO von Nukkleus, betonte: "Diese Fusion positioniert Nukkleus an der Spitze einer boomenden Verteidigungsindustrie. Unsere Übernahme von Star 26 und RIMON entspricht unserer strategischen Ausrichtung, Chancen im Verteidigungssektor zu nutzen."

Der Verteidigungssektor wächst durch geopolitische Spannungen wie den Krieg in der Ukraine stark. Laut Shalom sind Investitionen in israelische Verteidigungsunternehmen erheblich gestiegen, was die Attraktivität dieses Marktes unterstreiche.

Neben der Rüstungsindustrie plant Nukkleus, sein Geschäft weiter zu diversifizieren und Aktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilien und Technologie auszuweiten. Ziel sei es, insbesondere in Israel und den USA Mehrheitsbeteiligungen an mittelgroßen Unternehmen zu erwerben und deren globale Entwicklung zu fördern.

Anleger honorierten die strategische Neuausrichtung mit einer massiven Rallye. Nach einem Schlusskurs von 1,40 US-Dollar am Montag stieg die Aktie um 755 Prozent auf 11,88 US-Dollar. Am Mittwoch folgte ein weiterer Sprung um 327 Prozent auf 50,79 US-Dollar.

Nukkleus gab am Mittwochabend außerdem bekannt, dass es eine Privatplatzierung von 1,7 Millionen Einheiten zu einem Preis von 6 US-Dollar pro Einheit durchgeführt hat und dabei einen Bruttoerlös von 10 Millionen US-Dollar erzielte. Jede Einheit umfasst eine Aktie mit eingeschränktem Stimmrecht sowie Optionsscheine, die den Erwerb von anderthalb weiteren Aktien zu einem Preis von 6 US-Dollar pro Aktie ermöglichen.

Die Mittel aus der Platzierung sollen zur Finanzierung der geplanten Übernahme von Star 26 Capital verwendet werden. Zudem sollen sie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital dienen.

Am Freitag scheint die Rallye der Nukkleus-Aktie zunächst ein Ende zu nehmen, die Aktie notiert vorbörslich mit roten Vorzeichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nukkleus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 51,40USD auf NYSE (20. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.