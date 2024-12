JPMorgan erhöht Fedex-Ziel - Abspaltung noch nicht eingepreist

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 366 auf 370 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Brian Ossenbeck sieht auch nach dem nachbörslichen Kursanstieg noch deutlich Luft nach oben. Die Abspaltung des Frachtgeschäfts sei noch nicht eingepreist, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Bewertung der Summe aller Teile sei nun offiziell "im Spiel". Er strich zwar den Stempel "Positive Catalyst Watch", nachdem die Abspaltung nun angekündigt wurde, bleibt aber optimistisch für eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2024 / 00:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2024 / 00:52 / EST