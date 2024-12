WIFO: Zaghaftes Wirtschaftswachstum erschwert Budgetkonsolidierung

Prognose für 2025 und 2026



Wien (APA-ots) - In Österreich ist in den nächsten Jahren mit erheblichen Einsparungen

in den öffentlichen Haushalten zu rechnen, deren Auswirkungen gegenwärtig nicht absehbar sind. Die Ausgangslage für eine Budgetkonsolidierung ist schwierig, zumal Österreichs Wirtschaftsleistung 2024 neuerlich um knapp 1% geschrumpft ist und im Prognosezeitraum nur zaghaft wachsen wird (2025 +0,6%, 2026 +1,2%). Die Arbeitslosenquote steigt 2025 auf 7,4% und geht 2026 wieder leicht auf 7% zurück.



"Eine Rückführung des Budgetdefizits auf unter 3% des BIP im Jahr 2025 würde die ohnehin schwache Konjunktur in Österreich weiter dämpfen. Anstelle eines moderaten Wachstums droht in diesem Fall eine neuerliche Rezession", so Stefan Ederer, einer der Autoren der aktuellen WIFO-Prognose.