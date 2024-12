5 % weniger Verletzte als im Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber Oktober 2023 ebenfalls gesunken

WIESBADEN (ots) - Im Oktober 2024 sind in Deutschland rund 30 800 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 5 % oder 1 500

Verletzte weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 42

auf 224 Personen. Die Polizei registrierte im Oktober 2024 insgesamt 219 300

Straßenverkehrsunfälle und damit in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (Oktober

2023: 219 722 Unfälle).



Im Zeitraum Januar bis Oktober 2024 erfasste die Polizei 2,1 Millionen

Straßenverkehrsunfälle und damit in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Darunter waren 245 000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 344 Menschen

getötet wurden. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 55 (-2 %) gesunken. Die Zahl der Unfälle mit

Personenschaden nahm um 4 800 (-2 %) ab. Die Zahl der Verletzten im

Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 2 % oder 7 100 auf 305 900.









Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer

bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der

Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:



Seit dem 5. November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank als

Hauptversion verfügbar und hat damit das Beta-Stadium verlassen. Die neue

Oberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- und

Anpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem haben sich die Struktur des

maschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat bei

Tabellen-Downloads geändert. Detaillierte Informationen dazu sowie weitere

wichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Straßenverkehrsunfälle,

Telefon: +49 611 75 4852

www.destatis.de/kontakt



