-3,4 % im November 2024 gegenüber dem Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Zahl schweinehaltender Betriebe innerhalb eines Jahres um 3,4 % oder 600

Betriebe gesunken, im Zehnjahresvergleich um 41,7 % oder 11 200 Betriebe

- Schweinebestand im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant, im

Zehnjahresvergleich um 25,2 % niedriger

- Trend zu größeren Betrieben hält an: Im November 2024 hielt ein Betrieb im

Schnitt 1 400 Schweine, zehn Jahre zuvor waren es 1 100 Tiere pro Betrieb



Zum Stichtag 3. November 2024 gab es in Deutschland 15 600 schweinehaltende

Betriebe. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen

der Viehbestandserhebung mitteilt, nahm die Zahl der Betriebe damit im Vergleich

zum 3. Mai 2024 um 1,0 % (-200 Betriebe) und im Vergleich zum 3. November 2023

um 3,4 % (-600 Betriebe) ab. Im Zehnjahresvergleich wird die rückläufige Tendenz

bei der Zahl der schweinehaltenden Betriebe noch deutlicher: Seit 2014 ging die

Zahl der Betriebe um 41,7 % (-11 200 Betriebe) zurück.





Betriebe halten durchschnittlich 300 Schweine mehr als vor zehn JahrenDie Zahl der in Deutschland gehaltenen Schweine lag zum Stichtag 3. November2024 bei 21,2 Millionen Tieren. Damit blieb der Bestand sowohl im Vergleich zumStichtag 3. Mai 2024 (+10 100 Tiere) als auch gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt(-0,2 % oder -39 400 Tiere) nahezu unverändert. Verglichen mit 2014 ging derSchweinebestand allerdings um 25,2 % oder 7,2 Millionen Tiere zurück. Da dieZahl der Betriebe in dem Zeitraum deutlich stärker gesunken ist, hält dieEntwicklung hin zu größeren Betrieben weiter an: Während im Jahr 2014 einBetrieb durchschnittlich 1 100 Schweine hielt, waren es zehn Jahre später 1 400Tiere pro Betrieb.Für die einzelnen Kategorien der Schweinehaltung ergibt sich folgendes Bild: ZumStichtag 3. November 2024 wurden in Deutschland mit 9,7 Millionen Mastschweinen3,0 % oder 282 900 Tiere mehr gehalten als ein halbes Jahr zuvor. Die Zahl derFerkel und der Jungschweine hingegen verringerte sich um 2,5 % oder 254 700Tiere und lag bei 10,0 Millionen. Die Zahl der Zuchtsauen ging mit 1,4 Millionengehaltenen Tieren gegenüber Mai 2024 um 1,3 % (-18 100 Tiere) zurück.Rinder- und Milchkuhbestand verringert sich weiterDie Zahl der in Deutschland gehaltenen Rinder ging zuletzt zurück. Zum Stichtag3. November 2024 hielten die Betriebe in Deutschland 10,5 Millionen Rinder,darunter 3,6 Millionen Milchkühe. Das waren 1,6 % oder 165 500 Rinder und 2,1 %oder 78 900 Milchkühe weniger als am 3. Mai 2024. Gegenüber November 2023 sankder Rinderbestand um 3,5 % (-374 900 Tiere) und gegenüber 2014 um 17,9 % (-2,3Millionen Tiere). Der Milchkuhbestand reduzierte sich innerhalb eines Jahres um