Knapp 6 % mehr Wintergetreide

- Aussaat von Winterweizen gegenüber 2024 um gut 12 % gestiegen

- Ansteigende Tendenz auch bei Roggen und Wintermenggetreide sowie Triticale

- Flächenrückgang bei Wintergerste um gut 5 %



Im Herbst 2024 haben die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf 4,8

Millionen Hektar Ackerland Wintergetreide für die kommende Erntesaison 2025

ausgesät. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die

Aussaatfläche für Wintergetreide damit um 256 900 Hektar (+5,6 %) größer als die

Anbaufläche des Jahres 2024. Der Anstieg erfolgt allerdings von einem niedrigen

Niveau aus, da witterungsbedingte Schwierigkeiten, insbesondere hohe

Niederschläge, bei der Aussaat im Herbst 2023 und um den Jahreswechsel 2023/2024

zu einem deutlichen Rückgang der Wintergetreideflächen für die Ernte 2024

geführt hatten (-9,3 % gegenüber 2023). Zum Wintergetreide zählen Winterweizen,

Wintergerste, Roggen und Wintermenggetreide sowie die Weizen-Roggen-Kreuzung

Triticale.





Die Aussaatfläche von Winterweizen, der flächenmäßig bedeutendsten Getreideartin Deutschland, vergrößerte sich für die anstehende Erntesaison 2025 gegenüberder diesjährigen Anbaufläche um 305 800 Hektar oder 12,3 % auf 2,8 MillionenHektar. Die größten Flächenzuwächse in absoluten Werten sind in Niedersachsen(+71 100 Hektar; +25,3 %), Bayern (+51 500 Hektar; +11,5 %) undSchleswig-Holstein (+31 400 Hektar; +27,8 %) festzustellen.Bei der Aussaatfläche für Roggen und Wintermenggetreide wird für die Erntesaison2025 von einem leichten Zuwachs um 2,8 % (+15 200 Hektar) auf 550 100 Hektarausgegangen. Die Aussaat von Triticale erfolgte auf 271 600 Hektar, dies sind 6300 Hektar beziehungsweise 2,4 % mehr als die Anbauflächen zur Ernte 2024. BeimAnbau von Wintergerste ist ein Rückgang der Aussaatfläche um 5,4 % (-70 300Hektar) auf 1,2 Millionen Hektar festzustellen.Mit Winterraps haben die landwirtschaftlichen Betriebe 1,1 Millionen Hektarbestellt. Damit vergrößert sich die Fläche um 2,3 % oder 24 900 Hektar gegenüber2024.Methodische Hinweise:Die hochgerechneten Aussaatflächen zur Ernte 2025 beruhen auf den Mitteilungeneiner begrenzten Anzahl freiwilliger Ernte- und Betriebsberichterstatter/-innenvon Ende November 2024. Nicht enthalten in den Ergebnissen sind die StadtstaatenBerlin, Bremen und Hamburg. Die Ergebnisse sind als vorläufige Anbautendenzen zubewerten. Bis zur Ernte 2025 können auch noch Auswinterungsschäden sowieSchädlings- und Krankheitsbefall eine Rolle spielen. Die Vorjahresvergleichebeziehen sich auf die endgültigen Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung2024.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtesauf der Themenseite "Feldfrüchte und Grünland" im Bereich "Tabellen" verfügbar.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Seit dem 5. November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar und hat damit das Beta-Stadium verlassen. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem haben sich die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads geändert. Detaillierte Informationen dazu sowie weiterewichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.